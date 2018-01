Cerca de las 16,30 de ayer una menor de edad de sólo 15 años fue encontrada muerta en un inquilinato del barrio San Marcos. Se presume fue violada y que el deceso estaría relacionado con el consumo de estupefacientes.

Hay cinco hombres detenidos -al menos cuatro de ellos de nacionalidad brasileña- y la propia madre de la chica fallecida fue indagada por los investigadores del destacamento San Marcos.

Los efectivos se habían movilizado con gran rapidez ni bien tomaron conocimiento del hallazgo del cadáver de la joven de nombre Irina.

Fue la hermana menor de la chica fallecida quien la encontró en su pieza rodeada en sangre y con poca ropa. En la habitación estaba también el bebé de 6 meses, relató Griselda López, la mamá de la joven quien charló con el portal Siempre Corrientes.

La fiscal en turno, de instrucción N° 5, Graciela Fernández Contarde, se constituyó en el escenario de los hechos, ubicado por calle Honduras que forma un triángulo con las avenidas La Paz y Maipú, donde cimentó la investigación.

Aunque no se conocen las causas del deceso, trascendió que la menor habría sido violada y drogada. Los pesquisas hasta anoche habían brindado escasa información sobre los acontecimientos.

La madre, sumamente consternada alcanzó a brindar algunos detalles que orientaron el trabajo de los investigadores en esta primera etapa.

Señaló que en un momento de la tarde le preguntó a unos hombres de nacionalidad brasileña que alquilaban el lugar si la habían visto a Irina.

La mujer contó que la respuesta de los extranjeros fue que había ido a comprar carne.

Sin embargo su hija menor fue a ver por el sobrinito y allí se encontró con la horrorosa escena. Una vez que que la hallaron “todos salieron a correr, no sé que pasó”, advirtió la mujer.

En otro orden de cosas admitió que el papá de su nietito también es brasileño aunque en este momento se encontraría en la provincia de Santa Fe. Entre los sospechosos “hay un muchacho que gustaba de ella no sé que le hizo...”, enfatizó.

El cuerpo sin vida fue sometido a la autopsia y se presume, arrojará detalles esclarecedores.