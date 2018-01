El martes a la tarde encontraron el cuerpo de una joven de 15 años en un inquilinato en Capital y el de una mujer en Curuzú Cuatiá al costado de un arroyo. En el caso de la última víctima, las autoridades dijeron que “todo indicaría que fue femicidio” y el acusado es su ex pareja, sin embargo, en el caso de la adolescente indicaron que “se estudia si hubo un vínculo con él o los agresores”. Por su parte, organizaciones de género explicaron que “si se confirmó que hubo abuso sexual no se puede dudar de este concepto en la carátula” y sostienen que en 24 horas, a sólo dos días del inicio de 2018, se habrían cometido dos femicidios en Corrientes.

El martes a las 16.30 una adolescente fue encontrada muerta en un inquilinato del barrio San Marcos. Ese mismo día hubo cinco hombres detenidos, al menos cuatro de ellos de nacionalidad brasileña. Fue la hermana menor de la chica fallecida quien la encontró en su pieza rodeada de sangre y sin ropa; en la habitación estaba también el bebé de 6 meses.

En la tarde de ayer la fiscal Graciela Fernández Contarde confirmó a El Litoral que hubo abuso sexual. “Estamos en plena tarea investigativa, no descarto nada, ahora estamos empezando a investigar por el lado sexual”, respondió al consultar sobre si es considerado o no femicidio.

A la vez agregó que “no sabemos si hay un vínculo o no entre el agresor o los agresores y la víctima, en principio es un homicidio, estamos analizando el caso”.

“Si se confirmó que hubo violación, hubo un vínculo sexual, por circunstancia ocasional, y no hay dudas de que es femicidio la muerte de la adolescente. Lo que nos indicaría esto es la relación pasional, la edad de la víctima, haya o no tenido consentimiento, y la situación de vulnerabilidad en la que estaba, ya que estaba en el puerperio. La Justicia si no entiende que fue una muerte machista está minorizando el caso, que es muy grave. Los medios también dan más importancia a la nacionalidad de los sospechosos que al hecho en sí”, expresó a este diario Karina Cardozo de la organización “María Conti”.

La referente de género y titular del Inadi, Leticia Gauna, también centró la importancia en el cambio de carátula del caso de la joven. “Si bien están en la etapa investigativa, podrían poner que fue intento de femicidio. Necesitamos que la Justicia tenga visión de género”, indicó.

Por otra parte, el comisario mayor Fidel Romero, director de la Unidad Regional III y también los jefes a cargo de las diferentes comisarías que prestaron apoyo, dijo en relación al caso de Curuzú que “todo indicaría que sería un femicidio”.

Al respecto, se conoció que la mujer (de 35 o 40 años) estaba aparentemente en un bolsón al costado de un arroyo sobre ex Ruta 14, entre el Estadio de Victoria y Ruta Provincial 126, con parte del cuerpo incinerada.

Después de las tareas investigativas se procedió a la detención de un hombre de 38 años, quien sería pareja de la mujer. Se trata de Walter Adrián Segundo, que se desempeña como locutor en la localidad. Luego de una serie de allanamientos en la casa donde vivía la pareja, la Policía logró secuestrar varios elementos con sangre que podrían ser de la víctima.

Cabe recordar que en el 2017 hubo siete asesinatos machistas y el primero fue el de Graciela Barreto, quien falleció en el Hospital “J. R. Vidal” en la primera semana de febrero, luego de estar casi un mes internada.

En la jornada de ayer también se conoció un intento de femicidio. Una mujer identificada como Gladys Gutiérrez fue herida de tres balazos mientras estaba en un local comercial ubicado por Jujuy al 900. El responsable sería un hombre identificado como Guillermo Luque, que sería su pareja; habría utilizado una pistola 9 milímetros.

De acuerdo a una página de la Justicia penal, “el femicidio es el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como público y comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas o familiares, las asesinadas por sus acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida”.

En definitiva, es la “muerte violenta de una mujer cometida por un hombre por el simple hecho de ser mujer, con independencia de que ésta se cometa en el ámbito público o privado y de que exista o haya existido o no, alguna relación”.