¿Por qué la fe es mejor que la duda?

Paz Peter Wehner

Extracto. Nota publicada en New York Times.

Por qué, según Jesús, la fe es mejor que la evidencia? Esta es una pregunta que he luchado por responder desde que, siendo joven, comencé mi peregrinaje en la fe. A veces ha parecido más apremiante, otras no tanto. Puede intensificarse durante períodos de pena y dolor, cuando pareciera que la fe no ofrece mucho consuelo o siquiera tiene sentido en un mundo que parece azaroso y cruel.

Esta pregunta se intensifica durante esta temporada, cuando parece que la fe distorsiona la realidad en vez de aclararla, cuando se manipula con facilidad para propósitos bajos en vez de elevados y cuando algunos de aquellos que dicen ser gente de fe actúan de formas que la deshonran.

Con todo esto, ¿por qué dar un salto de fe? Insistir en tener un poco más de evidencia empírica antes de dar el salto parece bastante razonable.

Claramente, el apóstol Tomás pensaba así. Según el Evangelio de San Juan, los demás discípulos le dijeron a Tomás que habían visto al Señor resucitado, a lo que Tomás replicó que no lo creería sino hasta que introdujera sus dedos en las marcas de los clavos en las manos de Jesús y su mano en la llaga de su costado.

Una semana después, Tomás se encontró con Jesús, quien le dijo: “Pon aquí tu dedo y mira mis manos; extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree”. El discípulo lo hizo y Jesús replicó: “Crees porque me has visto. ¡Felices los que no han visto, pero creen!”.

Jesús plantea que no ver y aún así creer es mejor que ver y creer. Sin embargo, no estoy seguro de haber captado por completo qué tiene la fe que la hace algo preciado a los ojos de Dios. Recientemente, con la ayuda de algunos amigos —pastores, teólogos, escritores, compañeros creyentes— he tratado de profundizar mi comprensión de este tema.

Para empezar, vale la pena señalar que considerar la fe cristiana como algo diferente de una comprobación no significa que sea la antítesis de la evidencia y la razón. El cristianismo es una fe que declara estar arraigada en la historia, no en una filosofía abstracta. San Pablo escribió que si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, la fe cristiana sería “vana” y los seguidores de Jesús “los más desdichados de todos los hombres”.

Los cristianos dirían, de hecho, que la razón se afirma en la Biblia —“Vengan ahora y razonemos”, es como lo expresa el profeta Isaías— y esa fe comprendida adecuadamente es congruente con la realidad y profundiza nuestro entendimiento de ella. “La razón purifica la fe”, me dijo George Weigel, mi colega en el Centro de Etica y Políticas Públicas. “La fe sin razón se arriesga a bajar al nivel de superstición; la razón sin fe construye un mundo sin ventanas, puertas ni tragaluces”.

No obstante, la fe por sí misma, aunque no es lo contrario de la razón, sí es distinta de ella. Si te parece que es mucho pedir —si crees que los saltos de fe son para los niños más que para los adultos— considera lo siguiente: los materialistas, los racionalistas y los ateos ponen su confianza en última instancia en ciertas proposiciones que requieren tener fe. Decir que la verdad sólo es inteligible a través de la razón es en sí misma una declaración de fe. Negar la existencia de Dios es un salto de fe igual al de afirmarla. Como me dijo el pastor Tim Keller: “La mayoría de las cosas en las que creemos más profundamente —por ejemplo, los derechos humanos o la igualdad humana— no son comprobables empíricamente”.

“La función suprema de la razón es mostrarle al ser humano que algunas cosas están más allá de la razón”, es como lo expresó Blas Pascal. Algo no requeriría tener fe si la prueba de ello fuera absoluta. De acuerdo con Philip Yancey, autor de The Jesus I Never Knew: “La fe requiere la posibilidad del rechazo o no es fe”.

Quizá la clave para comprender por qué la fe se aprecia tanto en la tradición cristiana es que implica una confianza que no sería necesaria si la existencia de Dios estuviera sujeta a una comprobación matemática. Lo que Dios busca no es nuestro consentimiento intelectual, sino una relación con nosotros. Ese es, después de todo, uno de los propósitos de la encarnación de Dios en Jesús.

Más en: http://nyti.ms/2Cwma8t