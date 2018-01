El primer coletazo de la crisis generada por las disputas internas de dos sectores enfrentados del Club Deportivo Mandiyú derivó en la renuncia presentada en las últimas horas por el prosecretario de la institución, José María Beigbeder.

Se trata de uno de los hombres más cercanos a Juan Ignacio Igarzabal, el presidente que según un sector de la comisión directiva fue destituido de su cargo por no presentación del balance 2016 y reiteradas ausencias en las reuniones convocadas.

Beigbeder, quien ocupó la titularidad de Mandiyú previo a la fusión con Textil, decidió dar un paso al costado presentando su dimisión indeclinable al cargo que ocupaba, además de presentar su renuncia como socio del club.

En la nota, dirigida genéricamente al presidente y al resto de la comisión directiva, Beigbeder hace mención a “las denuncias y acciones mal habidas por parte de los miembros de la presente comisión, que no contribuyen al desempeño en forma bien intencionada de una institución”, palabra que resalta en mayúsculas.

El texto principal de la nota, que lleva la firma de Beigbeder, expresa lo siguiente: “Expongo mi renuncia indeclinable al cargo de prosecretario a partir del día de la fecha, en virtud de las denuncias y acciones mal habidas por parte de los miembros de la presente comisión que no contribuyen al desempeño en forma bien intencionada de una institución, la cual debe servir de ejemplo para la comunidad y por la cual luché muchos años exponiendo mi buen nombre y patrimonio”.

“Es por eso que expongo ante la comisión directiva la misma y dejo constancia de que a partir de este momento no me liga al Club Deportivo Mandiyú ningún tipo de relación, ni como miembro ni como socio, ya que renuncio también a pertenecer como socio activo del mismo”.