A través de una nota dirigida a la AFA y la Liga Correntina, Juan Ignacio Igarzabal afirma que sigue siendo el presidente del Club Deportivo Mandiyú.

Expone que la nota presentada el 26 de diciembre pasado por otro sector de la comisión directiva que comunica su destitución del cargo, “es ilegal y no se condice con la realidad del club que represento, del cual sigo en ejercicio de su presidencia”.

Igarzabal continúa haciendo mención a que la misma “no sólo es un acto lesivo a la institucionalidad del Club Deportivo Mandiyú, sino también antiestatutaria por no contar con el aval, decisión y notificación de todos los miembros activos de la comisión directiva”.

Señala que por eso la supuesta reunión en la que intentaron destituirlo “es nula de nulidad absoluta e insalvable”.

En el escrito, Igarzabal manifiesta: “Esta situación de avasallamiento e intento de quiebre institucional ya ha sido denunciada en la Inspección General de Personas Jurídicas de Corrientes, como penalmente, por lo que solicitamos no sea tenida en cuenta dicha nota de fecha 26/12/17 hasta tanto se expida la autoridad competente tanto administrativa como penalmente al respecto”.