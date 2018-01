Carlos Mayor se hizo cargo de un hierro caliente que se llama Boca Unidos. El equipo correntino tuvo un 2017 para el olvido con una magra cosecha de puntos que compromete seriamente su permanencia en la categoría, al punto que en el actual torneo de la Primera B Nacional se encuentra sumido en la “zona roja” del descenso.

“El primer objetivo es tratar de salvarnos. Sabemos que son seis descensos, que es una locura, porque son muchos, pero estamos en esta situación, somos conscientes, y vamos con esfuerzo, sacrificio y humildad a tratar de seguir en la categoría”, expresó el flamante técnico en rueda de prensa luego del primer entrenamiento de la pretemporada.

Mayor es optimista. “A los muchachos los vi bien, por lo que esperamos tener un buen semestre, así que le vamos a meter con todo para lograrlo. Sabemos que la situación es difícil, pero también veo el plantel, los jugadores que hay, las ganas que tienen, y eso se vio reflejado en el primer entrenamiento, por lo que estamos con muchas expectativas”.

Al técnico le preocupa la defensa. “En doce fechas nos hicieron veinte goles, así que el primer objetivo en la parte futbolística es tratar de bajar ese margen rápidamente, por lo que debemos ser un equipo sólido, firme”.

También comentó cómo le gusta que jueguen sus equipos de mitad de cancha hacia adelante. “Quiero que manejen la pelota, por los jugadores que tenemos lo podemos hacer tranquilamente, y en ataque ser un equipo agresivo, abrir mucho la cancha, tenemos un campo de juego ancho y de local nos tenemos que hacer fuertes”.

En cuanto a los refuerzos, Mayor indicó que “la prioridad está”, por Tomas Charles. “Me parece que tenemos que tratar de corregir esa falencia en la parte defensiva, y después analizaremos, antes de ir a Paraguay, en qué zona estamos más débiles para poder reforzarnos. Tenemos un refuerzo más, así que debemos tener un buen ojo y mucha precisión para no fallar en esa segunda incorporación”.

Por último, y de cara a la segunda parte del campeonato que deberá afrontar, Mayor expresó: “Son doce fechas, los rivales son todos difíciles porque la divisional es muy pareja. No hay equipo que marque la diferencia, así que tenemos que prepararnos partido a partido. Hoy no tenemos que pensar más allá de Flandria, así que tenemos que prepararnos de la mejor forma”.