Griselda López es la mamá de Irina, la chica de 15 años que el martes a la tarde apareció muerta en un inquilinato del barrio San Marcos. Habló ayer con diversos medios de prensa y reclamó justicia por la muerte de su hija, aunque al mismo tiempo admitió que ella sabía que la menor tenía afinidad con uno de los brasileños.

“Mi hija estaba abusada, me dieron la hipótesis de que ella podría haber sido abusada, vamos a esperar la autopsia y me dijeron que fue una sola persona la que le hizo esto”, expresó ante Radio Dos.

Por otra parte, la mujer contó que “ellos vinieron hace 4 meses a vivir acá, a vender sus cosas. Yo les lavaba su ropa, ellos me pagaban y se acompincharon con nosotros. Pero no los conocía bien”, planteó.

Además, advirtió que “mi hija no era ‘santa’, ella se fue con él a una pieza pero no sé qué pasó. A ella le gustaba él, pero no habían estado juntos. Yo la cuidaba, la tenía encerrada, estaba conmigo todo el tiempo, y esta vez se me escapó de las manos”, aseguró.

Por otra parte, aclaró que Irina “nunca consumió drogas, era una chica de casa, hasta para que tenga su bebé la llevé a una clínica”.

En ese sentido señaló que “parece que la cesárea que le habían hecho estaba mal, porque hace 6 meses tuvo familia. Ahora no estaba embarazada”, aclaró.

Sobre el padre de su nieto contó que también es brasileño y que vive actualmente en Santa Fe.