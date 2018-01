Desde la Comuna informaron que el inconveniente se produjo porque la carga anterior fue realizada con fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2017. Además, harán las gestiones correspondientes para que esta situación no se repita el año que viene.

Ante el inconveniente registrado en los primeros días del nuevo año, con el Sistema Unico de Boleto Electrónico (Sube) por el cual las personas de la tercera edad no pudieron utilizar el servicio de transporte urbano sin cargo, desde la Municipalidad indicaron que se deberán revalidar todos los plásticos para continuar gozando del beneficio local. Y si bien no hay plazos establecidos, debido a las altas temperaturas, se admitirá que un familiar directo pueda realizar la operación, dotados del Documento Nacional de Identidad y la tarjeta correspondiente al beneficiario.

En relación a los inconvenientes suscitados en las últimas jornadas, el subsecretario de Transporte, Lisandro Rueda, indicó que “el problema se presentó porque la carga anterior de datos fue realizada con fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2017”.

“Los usuarios deben considerar que nosotros hemos recepcionado un paquete de licitaciones, entre las que se encuentra la del servicio del transporte otorgado por el plazo de 10 años. Y ante esta situación debemos analizar cada punto de la concesión y negociar con las empresas algunas mejoras posibles, como es el caso de los adultos mayores que no pueden perder esta condición”, explicó.

En cuanto a las terminales que se habilitarán para que se puedan revalidar los plásticos señaló que “hemos habilitado 4 TAS en el patio del palacio municipal y también en el Centro de Jubilados ubicados por calle La Rioja”.

Sistema Multimodal

En el marco del anuncio del aumento en el transporte y la implementación del sistema multimodal, desde el 1 de febrero a nivel nacional, el ministro Guillermo Dietrich anunció que permitirá pagar menos a los que viajen más. El descuento será de 50% para el segundo viaje y de 75% para el tercero, siempre en trayectos que se realicen dentro de las dos horas, el funcionario comunal indicó que también se encuentran estudiando este beneficio para Capital, pero que todo depende de los acuerdos que se alcancen con la empresa que gano la licitación del servicio por 10 años.

Cabe señalar que el sistema multimodal permitirá combinar colectivos, trenes y subtes, y el descuento será automático en la tarjeta Sube de cada usuario. Es decir, no habrá que hacer ningún trámite para obtener el beneficio.