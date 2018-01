Desde las últimas horas del 2017 y en estas primeras jornadas del 2018 circularon versiones a nivel nacional de que podría registrarse un nuevo incremento en los precios de los combustibles de 6% aproximadamente (el último aumento del mismo porcentaje se dio en los primeros días de diciembre). Desde la Cámara de Empresarios del Combustible indicaron que la suba podría darse durante el fin de semana.

Sin embargo, desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) manifestaron anteriormente que la definición de una actualización de valores de los hidrocarburos la tienen las empresas petroleras y que si el dólar se mantiene por debajo de los $19 no habría ningún cambio significativo.

Uno de los principales insumos en el refinamiento de los combustibles es el petróleo crudo, cuyo costo se encuentra regido por el valor internacional del dólar, factor que en gran medida hace que oscilen los valores de los hidrocarburos. Ante las fluctuaciones de la divisa extrajera, desde las cámaras de estaciones de servicio y empresarios del sector vienen señalando la posibilidad de un aumento en el precio de los combustibles durante las primeras jornadas de este año que comienza.

En diálogo con Radio La Red, el referente de la Cámara de Empresarios del Combustible, Raúl Castellanos, manifestó que entre mañana y el fin de semana podría registrarse una suba de los hidrocarburos de entre 6% y 7%. Los combustibles subirán entre un 6 y un 7%, calculo que antes del final de la semana”, indicó el empresario.

El referente señaló que ante la liberación de precios al mercado por parte del Gobierno de la Nación y la suba del precio del dólar, existe la posibilidad de que en los próximos días las petroleras decidan aplicar un aumento de los valores en los surtidores, decisión que sería encabezada por la firma YPF. “La última palabra en el incremento la tiene YPF. Es la que toma la decisión de cuándo subir y en qué porcentaje hacerlo, ya que tiene un 53% de participación en el mercado. El resto de las empresas acompaña. Esto siempre es así y más ahora que el precio de los combustibles está liberado”, explicó.

Sin embargo, anteriormente desde la Cecha, presidida por el empresario correntino Carlos Gold, explicaron que la definición de un aumento, así como de una fecha, es dispuesta por las petroleras y comunicada con poca anticipación a las estaciones de servicio. A la vez que también indicaron que en el caso de que el valor del dólar no supere la barrera de los $19, el primer incremento en el precios de los combustibles del año no sería superior al 5%.

El dato

Calculan que el incremento en el costo para el refinamiento de los combustibles subió un 12%, pero las petroleras sólo trasladarían un 6% al valor final de los hidrocarburos en las estaciones de servicio.