El Gobierno nacional no quiere más dilaciones y habría enviado un ultimátum a las provincias que aún no tienen el aval legislativo para el “Consenso fiscal”, que 23 gobernadores firmaron con Mauricio Macri. En Corrientes tampoco se trató pese a que el ex gobernador Ricardo Colombi había anunciado que se discutiría en las sesiones extraordinarias. Todo indica que comenzará a analizarse en febrero.

El senador radical Noel Breard confirmó a El Litoral que “el Pacto o Consenso Fiscal que firmó la provincia comenzará a ser analizada en febrero”. Los legisladores debatirán además durante esos meses, los proyectos reformistas: el Código Procesal Penal; de Familia y laboral.

El objetivo sería que las iniciativas se traten en las primeras semanas de sesiones ordinarias, es decir en marzo.

El oficialismo provincial no tendrá muchos inconvenientes en lograr el aval para el pacto fiscal, ya que tiene mayoría en ambas cámaras legislativas.

En el inicio de 2018 ya 14 provincias -poco más de medio país- adhirieron, vía sus Legislaturas, al amplio Pacto Fiscal que los gobernadores (menos San Luis) sellaron en noviembre con Mauricio Macri y que significó el fin de la millonaria y amenazante puja en la Corte por la actualización del Fondo del Conurbano bonaerense.

Se trata de un paso obligado -junto con el aval del Congreso, cosechado el 21 de diciembre- para que entre en vigencia el entendimiento y se dispare así el mix de cumplimiento de metas y de compensaciones de fondos negociados arduamente con Balcarce 50.

Pero la asignatura que aún pende en el resto de los distritos no preocupa a la Casa Rosada, que confía en tener sumado al lote a todos los mandatarios antes de marzo.

“Entre enero y febrero van a sancionar todas la adhesión”, aseguraron desde despachos nacionales a Ambito Financiero.

En base a ese optimismo, activarán por estas horas las remesas de compensaciones financieras contempladas en el acuerdo de Consenso Fiscal (por, entre otros ejes, la derogación del artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y sus detracciones, con el consecuente engrosamiento de la coparticipación) y sostendrán además los envíos del Fondo Federal Solidario (conocido como el “Fondo Sojero” y atado ahora al aval al Pacto), aún en el caso de los distritos que no avalaron todavía el entendimiento.

Pero esa confianza tendrá una fecha de vencimiento, que se define por estas horas y que pivotearía entre marzo y abril. A partir de ese tope, aquella provincia que no haya cumplido con la obligación de avalar el Pacto en la Legislatura no sólo dejará de recibir las compensaciones financieras, sino además no percibirá más las transferencias del Fondo Sojero.

La advertencia compete a gobernadores pero además -y sobre todo- a sectores de las oposiciones locales, que potencialmente busquen trabar la adhesión de la provincia al acuerdo en medio de tensiones con los oficialismos provinciales.

Por de pronto, hasta el momento cosecharon la adhesión de su provincia al Pacto Fiscal catorce gobernadores. Veamos:

Dos de Cambiemos: María Eugenia Vidal (Buenos Aires) y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires),

Nueve peronistas: Gustavo Bordet (Entre Ríos), Domingo Peppo (Chaco), Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Lucía Corpacci (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa, el pasado jueves) y Alicia Kirchner (Santa Cruz, el viernes, tras graves incidentes en una protesta gremial por retrasos salariales).