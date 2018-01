En un acto encabezado por el ministro de Turismo, Cristian Piris, asumió ayer el nuevo subsecretario de Inversión y Promociones Turísticas, Klaus Bernardo Liebig, quién proviene del sector privado, ya que hace 25 años se dedica al turismo rural y de pesca.

El titular de la mencionada cartera fue el encargado dar la bienvenida al novel funcionario, que “realmente es una incorporación a partir de sus antecedentes y experiencia que son muy valiosas en este espacio”.

Piris adelantó que el Subsecretario de esta área “tiene un desafío por delante que es enorme, relativo a la búsqueda de inversiones privadas en el ámbito del turismo en nuestra provincia, el cual es uno de los déficit que tenemos como objetivo central para desandar estos 4 años de gestión que tenemos por delante”.

Resaltó que “Corrientes es una provincia con muchísimo potencial turístico, que no quiere decir que sea turística, sino que quiere decir que se requiere de esfuerzo público planificando, regulando, controlando y también la intervención de los privados haciendo las inversiones necesarias”.

Contó que “ya comenzamos a conversar con Klaus, que tiene muchísimas inquietudes, ideas sumamente interesantes, conoce el sector turístico del otro lado del mostrador que es el sector de los operadores turísticos privados y esto será un buen aporte”.

Por su parte, Klaus Liebig relató que “hace 25 años que hago turismo rural y de pesca, estoy en el sector privado así que esto es un gran cambio para mí”.

Respecto a la impronta que le dará a su gestión, indicó que “tenemos que continuar con lo que se estuvo haciendo, mejorar algunas cosas; ahora me tengo que interiorizar de todos los puntos, de todos los sectores dentro del Ministerio a ver cómo estamos parados en este momento con el tema de la promoción, pero lo fundamental será salir de Argentina, Corrientes, primero debe estar en todas las provincias, que nos conozca todo el turismo regional y después sí salir afuera junto al Ministro y Pedro Cassani, con quienes seremos un buen equipo”.