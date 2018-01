Reconocen que hay que fomentar el turismo local

El ministro de Turismo de la Provincia de Corrientes, Cristian Piris, habló ayer en un medio radial y reconoció que hay que trabajar para que Corrientes pueda competir en un mercado donde hay muchas ofertas para el turista. Además, dijo que hay fomentar que el propio correntino conozca su provincia. “Para la mayoría de los correntinos su provincia no es una alternativa para vacacionar. Tenemos que lograr cambiar esto y conseguir que se sientan orgullosos del lugar donde viven y tengan sentido de pertenencia. Muchos no conocen la represa Yaciretá o ciudades como Bella Vista”, indicó.

A la vez, admitió que no es sólo un trabajo del Estado, lo es también del empresario gastronómico y hotelero bajar los costos.