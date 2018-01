Este sábado se celebrará la festividad de los Reyes Magos, un momento propicio para los niños que esperan un regalo, y también los comerciantes del rubro de los juguetes, quienes aprovecharán la fecha para darle un impulso a su actividad. Según habían indicado a El Litoral algunos referentes del sector, para hoy se espera que el movimiento de personas en la peatonal Junín se incremente respecto a los días previos.

Sin embargo, existe también en la ciudad un sector informal que se dedica a la comercialización de los mismos productos, y que coexisten con los vendedores de las tiendas en la peatonal, aunque también se los puede ver en las plazas. Estos ambulantes ofrecen juguetes de amplia variedad, aunque no aquellos de las marcas que los niños y niñas suelen ver por televisión, y que generalmente son los más buscados debido al aparato publicitario (ver recuadro).

“Aprovechamos la llegada de los Reyes así que compramos juguetes, pero igual por ahora no hay mucha venta, veremos qué pasa mañana (por hoy)”, indicó a este medio una de las vendedoras, quien no quiso dar su nombre.

Es que la Municipalidad suele hacer controles a estos comerciantes, y aquellos que están “habilitados” deben abonar una tasa, por lo que se dificulta aún más su actividad. “Los días de lluvia no podemos trabajar, y eso es una desventaja para nosotros”, se lamentó la vendedora.

Entre muñecas de plástico, pelotas y otros chiches, la comerciante aseguró que lo máximo que puede lograr en un día son 500 pesos, y que “la gente no tiene plata, por eso es difícil todo, tanto para nosotros como para ellos”.