Curtis Whiters llega en lugar de Ryan Amoroso a Comunicaciones

Vencido el plazo para que Ryan Amoroso defina su continuidad, la dirigencia y el cuerpo técnico llamaron al representante del jugador que tenían apuntado para completar el plantel. Se trata de Curtis Withers, estadounidense de 33 años que viene de jugar en Santos de México.

El nuevo refuerzo aurinegro mide 2.03, juega como ala pivot y en su ex equipo tomó parte de 23 partidos en los que promedió 30.6 minutos, 14.3 puntos, 8.6 rebotes y 1.6 asistencias.

Withers nació el 2 de agosto de 1984 en Charlotte y jugó fuera de su país en Turquía, Francia, Israel, Australia, Corea del Sur, Venezuela, Colombia y Uruguay. Tuvo su paso por la Liga Nacional jugando para La Unión de Formosa en el año 2015.

De esta manera Comunicaciones rearma su equipo con la llegada de los tres extranjeros: el ala pivote Eric Dawson (ex NBA), el alero puertorriqueño Jonathan Rodríguez y el mencionado Curtis Withers. Los que ya no integran la plantilla son el escolta Isaiah Swann, Gastón Essengue y Amoroso.

Luego del encuentro ante el equipo bandeño, el cuerpo técnico contará con varios días para buscar acoplar a los nuevos refuerzos al juego que pretende “Tulo” Rivero, ya que el próximo compromiso de los mercedeños será el 11 de enero cuando recibirán nuevamente en su estadio a Quilmes de Mar del Plata.