El juez Torres rechazó internar a Omar "Caballo" Suárez para estudios médicos

El sindicalista no fue autorizado a salir de la casa de su hija en Olivos, donde cumple arresto domiciliario.

La decisión del magistrado llegó luego de que el Cuerpo Médico Forense le informara que el detenido con prisión domiciliaria, el sindicalista Omar "Caballo" Suárez, está en condiciones de someterse a estudios médicos de manera ambulatoria y no precisa ser internado en un centro asistencial, como había pedido su defensa.



Mientras, la Sala I de la Cámara Federal porteña debate si se habilita o no la feria judicial de enero para analizar la apelación del fiscal federal Gerardo Pollicita al beneficio de la domiciliaria concedida a Suárez, ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), explicaron fuentes judiciales.



Torres, quien reemplaza al juez del caso Rodolfo Canicoba Corral, ordenó ayer que peritos del Cuerpo Médico que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación visiten a Suárez en la casa de la hija en Olivos, y determinen si corresponde internarlo para realizarle una colonoscopía, entre otros estudios.