En la plaza Vera, a las 10.30, organizaciones de género, grupos de estudiantes e independientes, convocan a una marcha para exigir una “Justicia con perspectiva de género” frente a dos femicidios y un intento de asesinato machista. La provincia de Corrientes se convirtió en la tarde del martes, en la primera del país donde asesinaron a dos mujeres e intentaron matar a una, “por el hecho de ser mujer”.

Desde los grupos convocantes, sostuvieron que “deben caratular como corresponde las causas” mientras que remarcaron que “la Justicia no puede dudar de que se trata de muertes machistas”. A la vez, en la movilización hacia juzgados y Casa de Gobierno, retomarán otros pedidos como la presencia del Estado provincial y municipal ante la violencia de género y, principalmente, pedirán que se active el refugio Eli Verón que fue inaugurado hace tres meses.

Por otra parte, remarcaron el tratamiento inadecuado de medios de comunicación quienes caratularon como “asesinato pasional” y la divulgación de imágenes del cuerpo de las víctimas.

“Nos vamos a movilizar exigiendo a la Justicia que se caratulen los dos casos como femicidios. En Curuzú ya confesó el asesino y en el caso de la joven en capital todo indica que fue un asesinato machista. Pedimos que nombren como lo que es y no como crimen pasional. Si la Justicia ya tiene a los detenidos y supuestos responsables debe actuar rápido”, dijo a El Litoral la representante de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) en Corrientes, Vanesa Uhalde.

A la vez, agregó que “tenemos femicidas prófugos y no vemos ningún avance en este sentido, el Estado debe garantizar los derechos de la mujer y destinar un presupuesto para ello”.

En representación de la organización María Conti, otro de los grupos que convocó a esta movilización, Karina Cardozo expresó: “El principal reclamo es que la Justicia los entienda como femicidios. Vamos a seguir exigiendo el funcionamiento del refugio, que el Estado provincial destine presupuesto para atender casos de violencia de género, que se tomen las denuncias en las comisarías y que exista una Justicia con perspectiva de género (cambio de carátula y búsqueda de Daniel Borlicher)”.

Además, una de las principales referentes de género en la provincia sostuvo que “además de la gravedad del hecho en sí, hubo otras situaciones agravantes” como la divulgación de las imágenes de los cuerpos y del lugar del hecho en el caso del barrio San Marcos, donde se ve a la joven desnuda. A esto se suma que difunden el nombre de la víctima siendo menor de edad y hablan de la ‘culpa’ que familiares habrían insinuado al decir que ‘no era una santa’. A una de ellas la violaron y abandonaron, a otra la quemaron y tiraron el cuerpo al costado de un arroyo”, resaltó.

“Como familiares de víctimas también estaremos presentes en la marcha. Lamentablemente, según los registros, en Corrientes fueron los primeros femicidios del año. Vamos a pedir otra vez que el Estado esté más presente. Con el caso de Sandra Silguero llegamos a medios nacionales pero en la provincia nadie dijo nada, sigue prófugo Daniel Borlicher”, dijo a El Litoral Rita Verón, hermana de Eli.

En el hospital J.R Vidal sigue internada la mujer a quien le disparó su ex pareja.

El último femicidio registrado en el país, antes de los de esta provincia, fue “la masacre en Santa Fe”, un penitenciario cometió 4 femicidios vinculados.