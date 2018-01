Por José Ceschi

¡Buen día! “La esperanza hace que agite el náufrago sus brazos en medio de las aguas, aun cuando no vea tierra por ningún lado”.

Esta gráfica imagen de Ovidio toca la esencia de la esperanza, pues tiene que ver con una dimensión que nunca debe faltar: el seguir animados a pesar de todo.

La esperanza está siempre ligada a una ausencia: es lo que deseamos y no tenemos, pero pensamos que podríamos tener. Por ello, decían los obispos católicos canadienses, “la esperanza conserva nuestra capacidad de vivir en peligro sin caer en él; es la voluntad de lucha contra los obstáculos, aunque parezcan insuperables”. Y Cora Cané: “Esperanza: maravillosa palabra que no nos permite tocar fondo, cuando las preocupaciones y las ansiedades cotidianas parecen empeñadas en abatirnos. Ella surge imprevistamente dentro de nosotros, en los momentos menos propicios para sentirnos con buen ánimo”.

Ella nos ayuda a mirar el lado bueno de la vida, mientras hace más tolerable su lado oscuro. James Keller nos lo dice en palabras simples:

“La esperanza busca lo bueno en la gente en lugar de machacar lo malo. Abre las puertas que la desesperación cierra. Descubre lo que puede hacer en lugar de rezongar por lo que no puede hacer. Obtiene su poder de una profunda confianza en Dios y la bondad innata de la humanidad. Enciende una vela en lugar de maldecir la oscuridad. Considera oportunidades los problemas grandes y pequeños. No abriga ilusiones, ni cede ante el cinismo. Fija grandes metas y no se frustra por dificultades o reveses repetidos. Empuja hacia adelante cuando sería fácil abandonar. Se conforma con modestos logros porque se da cuenta de que el viaje más largo comienza con un paso. Acepta los malentendidos como el precio de hacer un bien mayor a otros. Es una buena perdedora porque tiene la seguridad divina de la victoria final”.

¡Hasta mañana!