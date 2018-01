Hasta el momento Boca Unidos concretó una de las dos incorporaciones que puede realizar durante el receso de fin de año: se trata del defensor de 32 años Tomas Charles, proveniente de Deportes Iquique de la primera división del fútbol chileno. Como carta de presentación el futbolista expresó: “Soy un jugador aguerrido, me caracterizo por la entrega, busco no dar ninguna pelota por perdida”, remarcó.

Charles ya firmó su vínculo contractual con la institución y desde el miércoles, primer día de la pretemporada, trabaja a la par de nuevos compañeros bajo las directivas del cuerpo técnico encabezado por Carlos Mayor.

“Vine a un club donde conozco al técnico, creo que fue uno de los aspectos que más influyó para que venga, por lo que estoy muy agradecido”, confesó el zurdo defensor central. Además, destacó que “la primera impresión es buena, el grupo me recibió bien, se ve que hay buena gente y también calidad”.

Surgido de las inferiores de Independiente de Avellaneda, cuenta con experiencia en Primera B Nacional vistiendo los colores de Instituto de Córdoba y fue dirigido por Mayor en Almagro, en el torneo de la Primera B Metropolitana, en su último paso por el fútbol argentino. Desde el segundo semestre de 2014 jugó en la primera división de Chile, primero en Unión La Calera y luego en Deportes Iquique, club con el que fue subcampeón trasandino y compitió en las Copas Libertadores y Sudamericana 2017.

“Hace bastante que estoy afuera, no seguí mucho la B Nacional, sé en el momento que está el equipo, por eso buscaré aportar mi granito de arena en lo que sea. Por suerte cuando estuve en Instituto fue un torneo en el que nos fue bastante bien y trataremos de repetir, tratando de salir de la posición donde nos encontramos para que nos vaya bien a todos”, compartió, a modo de deseo para el semestre que se avecina y en el que Boca Unidos deberá garantizarse su permanencia en el certamen de la B Nacional.

“Es una situación complicada, pero tampoco asusta. Vino Carlos (Mayor), sé la forma en que trabaja, en eso puede influir y aportar mucho para el equipo. Material hay, con jugadores de renombre para la categoría, así que se pueden hacer las cosas bien”, destacó.

Acerca de la conformación del plantel, agregó: “Conozco a varios, me tocó jugar enfrentado con alguno en Chile (N de R: Pablo Vegetti), a muchos se los conoce por nombre y trayectoria también”.

Charles es un defensor con experiencia que puede jugar en la zaga o bien recostado por el lateral izquierdo, tanto en una defensa de cuatro o con tres hombres en la línea de fondo. “Lo mío es aportar en cualquier puesto donde el técnico decida ponerme. Trato de hacer las cosas bien. Yo hablé con él antes de venir y la idea que tiene en caso de ponerme es para jugar como central”, relató.

“Los últimos años siempre jugué. En este año que pasó nos tocó jugar Libertadores, Copa Sudamericana, así que bien. La verdad es que fue un año bastante positivo”, recordó, para luego prometer: “Entregar lo mejor para sacar esta situación adelante”.

Partidos

24

Disputó en el torneo de la B Nacional, en la temporada 2008-2009 con Instituto.