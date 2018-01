Debido a las versiones que circularon sobre un nuevo aumento del 6% en los precios de los combustibles, que podría darse durante el fin de semana, desde la Asociación de Remiseros de Corrientes señalaron que mantendrán reuniones con los empresarios y trabajadores para avanzar con un posible incremento del servicio. Además, reconocieron que en enero y febrero la demanda disminuye hasta un 25%.

Luego del último incremento del 6% del precio de los combustibles, y ante una nueva suba, el titular de la Asociación de Remiseros de Corrientes, Juan Castillo, en diálogo con El Litoral y en referencia a un aumento del servicio indicó que “vamos reunirnos para evaluar la situación con los trabajadores, a fin de determinar si aplicamos, o no, un aumento y el porcentaje del mismo”.

“Esta decisión va a ser muy difícil, porque durante los meses de enero y febrero se produce una merma en la demanda del servicio que alcanza el 25%, es decir que de 30 viajes que realizan los choferes en un mes, no superan los 15 viajes. En consecuencia deben trabajar más horas”, explicó Castillo.

Cabe señalar que desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) manifestaron que la definición de los nuevos valores de los hidrocarburos la tienen las empresas petroleras y que si el dólar se mantiene por debajo de los $19, no habría ningún cambio significativo.