Dado los signos de abandono que se evidencian en la plazoleta Italia, en cuanto a la infraestructura y a la preservación del mural guaranítico y el monumento de “Las Banderas”, desde la Sociedad Italiana aclararon que el mantenimiento de la construcción y del paseo corresponde a la Municipalidad.

El valor artístico, cultural y estratégico de la plazoleta Italia, que está ubicada sobre San Juan y avenida Costanera es invaluable, pero no condice con la falta de mantenimiento que hoy presenta.

En el lugar se encuentra plasmada la obra precursora de Corrientes que la define como la “ciudad de los murales” y que relata la vida del aborigen guaraní y los pasajes de la historia de la ciudad hasta la modernidad. También está erigido el monumento “Las Banderas” y la placa colocada como homenaje a los correntinos en el año del Bicentenario de la Patria, dado que se inauguró en el 2016.

Pero pese a estos baluartes de la cultura e idiosincrasia, que se hallan en ese pequeño sector de la ciudad, en el lugar se puede observar el mal estado de las glorietas, las losetas rotas, como así también la falta de funcionamiento de las dos fuentes de agua. En tanto en el monumento que se construyó con la comunidad italiana, se visualiza un avanzado deterioro de las banderas de la ciudad, la provincia y el país. Si bien estos símbolos patrios no deben ser lavados (acto que representa la quita de la gloria y los honores acumulados en las batallas libradas), requieren un remplazo urgente. Además un detalle no menor, pero significativo, es la presencia de una “caja de cartón” en el mástil de la bandera italiana. En referencia a este tema, Adrián Postigo, referente de la Sociedad Italiana de Corrientes, dijo a El Litoral que “por protocolo, izamos la bandera con autorización del Municipio durante las fechas patrias y en el mes de septiembre, por la conmemoración de nuestro asentamiento en la ciudad”, y agregó que “se había colocado una traba en el mástil para que no jueguen, pero se ve que la sacaron”.

Postigo también se refirió a las losetas rotas próximas al monolito y aclaró que “el Municipio es el que está a cargo del mantenimiento del monumento como de la plazoleta. Aunque ante este hecho, vamos ir a visitar el monumento para, por lo menos, vaciar el mástil que corresponde a nuestra enseña patria”.