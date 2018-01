Con base en las rendiciones que le habría dejado la gestión anterior, el intendente de Goya Ignacio Osella, días después de su asunción, informó que la deuda heredada ascendería a casi $60 millones. Cifra a la que después se fueron sumando otras. Ahora, apareció una factura de $767.373,30 por el servicio que una empresa de telefonía habría prestado a unas 500 líneas de celulares que estaban a nombre del Municipio. Y también una intimación por parte del Gobierno nacional debido a que no fueron rendidos unos $300 mil girados a las arcas comunales.

“Estamos trabajando para tratar de normalizar la situación del Municipio porque heredamos un caos. Siguen apareciendo deudas y en ese marco estamos tratando de conseguir camiones para la prestación de los servicios. Sólo dejaron tres. Estamos reparando algunos y realizando gestiones para poder comprar otros”, afirmó Osella en diálogo con El Litoral. Al mismo tiempo advirtió que “lo lamentable es que siguen apareciendo deudas y una de ellas, que corresponde a una empresa de telefonía, es una verdadera vergüenza”.

Haciendo referencia en este caso a una factura por casi $768 mil que llegó a nombre de la Municipalidad. “Supuestamente era parte de un servicio corporativo que prestaban a la Comuna a través de 500 chips. Lo cierto es que esos teléfonos no nos dejaron. Así que nosotros mandamos una carta documento a la empresa para que cancele esas líneas y por supuesto no siga en aumento esa deuda”, explicó el jefe comunal.

Consultado sobre si cancelaron esa deuda o cuándo lo harían, indicó “es un monto elevado. Vamos a pedirle a la empresa que nos brinde un plan de pago porque no es el único pago pendiente que heredamos”.

En este punto, agregó: “Entre las nuevas deudas que aparecieron, está una de aproximadamente $300 mil. Corresponden a fondos que Nación envió y la Municipalidad no rindió. Ahora ya nos llegó la intimación”.

Este y otros reclamos por pagos pendientes, son analizados por la actual administración municipal a fin de determinar la legitimidad de las deudas como así también para fijar un plan de pago.