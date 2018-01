De medio millar de contratos municipales que vencieron, no se renovaron más de 100

“No se les renovó el contrato a más de 100 personas y sí, a más de 300”, aseveró el intendente de Goya, Ignacio Osella al ser consultado sobre el reclamo que está realizando ATE por personal que fue notificado que ya no trabajará en la Municipalidad. Precisamente, al cierre de esta edición, representantes del sector estaban reunidos. En este marco, el titular del Ejecutivo explicó que “detectamos casos de personas que no venían a trabajar porque no registraban su ingreso y también aquellos que eran parte del gabinete y fueron incorporados como personal de planta”. Mientras que al ser consultado sobre si dialogó con representantes de ATE, manifestó que le solicitaron una audiencia que “seguramente se hará más adelante ya que ahora estamos tratando de resolver varias cuestiones urgentes para que el Municipio pueda funcionar”.

Por su parte, los ediles de la oposición, enviaron una nota a través de la cual solicitan al presidente nato del recinto, que les brinde información sobre el fallo que suspende la aplicación de las resoluciones por las que personal contratado pasó a ser de planta permanente. Incorporaciones que fueron rubricadas por la gestión anterior.