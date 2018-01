Luego de un exigente trabajo en la arena de la playa Arazaty y de algunas jornadas de movimientos con pelota en el predio de Santa Rita, esta tarde Curupay jugará su primer partido amistoso de pretemporada de cara a su participación en el Torneo del Interior 2018.

Los dirigidos por Domingo Centurión comenzarán a tener minutos de fútbol esta tarde, cuando se enfrenten a Don Orione de Barranqueras, Chaco, que también se prepara para jugar en una de las zonas de la Región Litoral Norte del Torneo del Interior.

Con arbitraje de Miguel González, se disputarán dos partidos amistosos en cancha de Huracán Corrientes, escenario donde Curupay hará de local en el Federal C. El primer duelo con un equipo “maderero” B comenzará a partir de las 15.30 y más tarde, a partir de las 16.30, saldrá a la cancha la formación A del conjunto del barrio Bañado Norte y aledaños.

Será la oportunidad para Mingo Centurión de ir probando algunas alternativas de nombres, posicionamientos y sistemas tácticos ante un adversario que también se alista para competir en la misma categoría.

Curupay encarará desde el 28 de enero su participación en la zona 12 del Torneo del Interior con una base de futbolistas bicampeones del torneo de primera A de la Liga Correntina de Fútbol, a la que se sumaron nombres con rodaje en certámenes federales: Yoel Badaró, Esteban Valenzuela, Emiliano Brunetti, Juan Miérez y Juan Martín Kuchack, recientemente en Ferroviario, Guillermo Barreto que llegó de Fontana, Gerardo Gauto ex Quilmes y Juventud de Puerto Tirol, Cristian González, el arquero que últimamente defendió los colores de Cambá Cuá y que se incorporó a último momento, Brian Aranda, el golero ex Boca Unidos, y Diego Monzón que dejó Deportivo Mandiyú para retornar al Maderero, por citar algunos casos.

Lipton también se alista

El rival de Curupay en la primera fecha, Lipton, también se prepara para comenzar a jugar amistosos de pretemporada. El conjunto “azul” tiene en carpeta medirse con Don Orione el miércoles 10 en su estadio de Alberdi y Madariaga, a partir de las 15.30.

Con la incorporación del zaguero central José “Tuto” Fernández se completó el plantel que dirige Mariano García Portal, que apunta a conseguir la clasificación al término de la fase de grupos.

Lipton viene trabajando hace varias semanas con movimientos en su estadio y también labores en la arena en playa Arazaty, además de haber sumado algunos primeros minutos de fútbol en los que el director técnico puso en cancha tanto a la base del plantel liguista como a los refuerzos que llegaron para el Torneo del Interior.