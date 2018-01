Con un récord de tres triunfos y cuatro derrotas, Regatas Corrientes volverá a presentarse en la Liga Nacional de Básquetbol tras el receso por las fiestas: esta noche desde las 22 recibirá en el estadio José Jorge Contte a Boca Juniors que ganó dos y perdió cuatro antes del fin de año.

El encuentro será controlado por Fernando Sampietro, Nicolás D'Anna, y Silvio Guzmán con la chaqueña Daniela Kessler como comisionada técnica.

El 2018 no arrancó bien para el Fantasma ya que todavía no se reincorporó el estadounidense Chevon Troutman y el entrenador Gabriel Piccato aún no pudo disponer de la totalidad del plantel para entrenar. El pivote debería llegar al país en la jornada de hoy y no está garantizada su presencia en el partido ante el Xeneize.

Cabe señalar que el foráneo, en su segunda temporada consecutiva en la institución, por motivos personales ya no jugó el Súper 20, al punto que el cuerpo técnico recurrió al también norteamericano Thomas Granado para un reemplazo temporario.

Desde el club Fantasma esperan con incertidumbre el arribo al país del jugador, para saber si será de la partida ante Boca, quien obviamente no estará en su mejor forma física ni basquetbolística para el juego de hoy.

La otra cara de la moneda es la evolución del base Leemire Goldwire, con un desgarro en el gemelo de la pierna derecha, quien trabajó toda la semana de manera diferenciada, evidenciando una notable mejoría de su lesión, aunque persisten dudas en cuanto a su participación esta noche.

Recordemos que el estadounidense Goldwire no suma minutos desde el duelo en Caballito ante Ferro Carril Oeste, en la primera gira del Fantasma en la Liga Nacional, jornada en la que se lesionó, perdiéndose luego los juegos ante Obras, Instituto, Comunicaciones y Estudiantes.

El resto de la plantilla de Regatas ya se encuentra en óptimas condiciones, incluidos el escolta Paolo Quinteros y el pivote Javier Saiz, quienes ya compitieron antes del receso de fin de año. Además, el interno Fernando Martina, que se perdió el último juego en Concordia por una lumbalgia, ya está recuperado y listo para salir a jugar.

En Boca Juniors se anuncia el debut del pivote Juan Manuel Torres, quien llega en reemplazo del extranjero Nicchaeus Doaks. El equipo de Gustavo Fernández buscará repetir el triunfo obtenido en La Bombonerita, por 86 a 79.