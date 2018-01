Desde el Hospital Vidal, el propio director Horacio Sotelo reveló ayer que la mujer atacada a balazos por su ex pareja por calle Jujuy al 900, “está evolucionando favorablemente, sin respirador y consciente”.

Con base en ese diagnóstico admitió que evalúan la posibilidad de pasarla a sala.

“Fue intervenida ayer, por el miércoles, en horas de la mañana, por un proyectil que tenía en el brazo derecho, que fracturó el hueso húmero y ocasionó la cortadura de una arteria muy importante. Fue intervenida, se le estabilizó el brazo y reparó la arteria.

Esto le había ocasionado una hemorragia importante, y se le trasfundió sangre”, describió el director.

Se refirió en concreto al estado de salud de Gladis Gutiérrez, de 42 años, quien fue atacada a balazos por su ex pareja, Guillermo Luque, quien fue detenido por la Policía.

Tal como se informó ayer el violento hecho sucedió alrededor de las 8 del miércoles, en pleno centro de la Capital correntina.

La mujer que vive en inmediaciones de un local del rubro fiambrería, ubicado por calle Jujuy entre Yrigoyen y Junín. Según detalló la cronista de Sudamericana, la mujer fue interceptada por su concubino quien le disparo tres veces con un arma de fuego. Los proyectiles impactaron en el tórax y en las piernas.

Ahora, luego de que fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Vidal, aseguran que tiende a mejorar su estado de salud.

“Evolucionó muy bien, salió despierta de quirófano, está en terapia, consciente, sin ayuda de drogas, ni de otro aparato para estabilizar la respiración de ella. Vamos a ver si ya puede pasar a piso” aseguró el doctor Sotelo.

“Van a evaluar la evolución los traumatólogos, vamos a escuchar su opinión” resaltó. “Fue una arteria muy gruesa, muy importante la que se dañó, de no intervenirse de forma inmediata es peligroso, porque lleva muchísimo caudal de sangre”, enfatizó.