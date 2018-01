El doble crimen de los paraguayos en Santo Tomé tomó otro cariz en las últimas horas: los investigadores creen que ambas muertes se relacionan con el narcotráfico y no con la venta de cigarrillos de contrabando como se dijo en principio.

Los pesquisas analizaron la alevosía con que actuó el presunto asesino al terminar con la vida de los ciudadanos paraguayos, a quienes mató a balazos y luego les provocó cortes en varias partes del cuerpo con un arma blanca.

Destacan que todo esto hace suponer que el verdadero móvil del doble crimen tenga que ver con la comercialización de estupefacientes (cocaína y marihuana) en Santo Tomé, cuyas ramificaciones podrían tener alcances impensados una vez que la investigación avance, precisó ayer el portal Digital Santo Tomé.

Las fuentes revelan que a esta conclusión llegaron los investigadores del caso, quienes por estas horas descartan otras líneas investigativas, como la venta de cigarrillos de contrabando.

Otra teoría que se manejó inicialmente era la posibilidad de que Benedicto Ramón Espínola Cristaldo, de 47 años -al primero que la Policía encontró sin vida en un cauce de agua del paraje Atalaya- se haya querido “pasar” con la mujer de Alejandro Guillén, sindicado como el autor material del doble homicidio.

Especulaban que el paraguayo haya tenido intenciones amorosas con la concubina del homicida.

Esto en el proceso investigativo no se comprobó, aunque formó parte de las especulaciones en virtud de una información que surgió en la recolección de datos.

Respecto a esta última hipótesis, los pesquisas en un primer momento se inclinaron por esta posibilidad; pero luego aparecieron claros indicios de que el verdadero motivo que desató el asesinato de los dos paraguayos no sería otra que una deuda que Guillén habría tenido con Cristaldo Espínola como resultado de la comercialización de estupefacientes.

Remis

Para la Policía fue un dato importante que el día 20 de diciembre en horas de la tarde Espínola haya pedido un remis para trasladarse hasta la finca de Guillén en el paraje Atalaya.

El hilo conductor de la investigación sostiene que siempre se movilizaba en vehículo de alquiler pero solo. Nunca lo hacía acompañado de otra persona, como sucedió en esta oportunidad que viajó con otro hombre connacional suyo cuyo nombre sería Denisse, de unos 36 años.

Las mismas fuentes admitieron a la prensa local que apenas arribaron a la chacra en el paraje Atalaya, lo hicieron de manera un tanto violenta. Aseguran que al llegar patearon la puerta de la vivienda como forma de intimidar a Guillén para que pague la supuesta deuda que mantenía con uno de los paraguayos.

De ahí en más resta saber los pormenores sobre cómo se desencadenaron los hechos que terminaron con la vida de manera brutal y sangrienta, esa misma tarde-noche, de Cristaldo Espínola y su compañero de andanzas Denisse.

Crimen

Se presume que la muerte de las dos víctimas se habría producido por disparos de arma de fuego y algunas heridas de arma blanca.

Quienes conocen a Guillén indicaron que es una persona que maneja bien cualquier arma blanca, ya que durante años se desempeñó como carnicero.

Una vez consumado el hecho de eliminar a Cristaldo Espínola y Dennise, el autor habría trasladado los cuerpos de a uno y a caballo.

A Cristaldo Espínola lo arrojó en un cauce de agua ubicado en medio de un pinal en el sector denominado Loma Fina del paraje Atalaya y a Dennise lo arrojó en un pajonal en cercanías al lugar conocido como Puente Negro, por donde están las vías del ex ferrocarril Urquiza.

Los demás pormenores seguramente se ventilarán con el avance de la investigación o en todo caso cuando la causa llegue al debate oral y público en el que se juzgará al o los acusados.

A todo esto, son seis los detenidos en la Alcaidía de la Unidad Regional Quinta a disposición de la justicia. Aparte de Alejandro Guillén y su concubina, está privado de su libertad un tal “Heidi” Ponce, en cuya vivienda se hospedaban las dos víctimas fatales. También hay tres ciudadanos brasileños cuya participación en el doble homicidio es materia de investigación.