En la región NEA, Corrientes es la única provincia que aún no refrendó en la Legislatura el pacto fiscal que firmó con la Nación. La rúbrica se haría en las primeras sesiones de marzo. Chaco, Misiones y Formosa ya lo hicieron.

Ratificaron hasta ahora el acuerdo la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego.

Otras tres provincias, Santa Fe, San Juan y Mendoza, lo debatirán en sesiones extraordinarias previstas para febrero; Corrientes, La Pampa y La Rioja lo harán en marzo, y en Jujuy, Santiago del Estero y San Juan aún no hay una estimación prevista. El gobierno de San Luis es el único que no suscribió al acuerdo fiscal.

El senador radical Noel Breard había dicho que “los legisladores comenzaremos a estudiar el pacto fiscal en febrero”.

Si bien, el ex gobernador Ricardo Colombi había anunciado que la rúbrica del convenio se trataría en sesiones extraordinarias, no fue así.

Se estima que recién a mediados de marzo la Legislatura rubricará el acuerdo.

El oficialismo no tendrá mayores objeciones para avalar el acuerdo, ya que tiene mayoría en ambas cámaras legislativas.

Sobre el acuerdo, el actual gobernador Gustavo Valdés había dicho: “El pacto fiscal no es agradable, pero es necesario”.

“Va a propiciar la generación de mejores condiciones para el sector privado”, manifestó.

“Sabíamos que de salir el fallo (por el Fondo del Conurbano) nosotros tendríamos una disminución en una recaudación cercana a los 2.500 a 3.000 millones y era necesario trabajar juntos para mejorar el coeficiente y podamos seguir con los valores que hoy tenemos de inversión”, sostuvo.

Al respecto, el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, proyecta que casi la totalidad de las provincias completarán el trámite legislativo durante el primer trimestre del año. El eje del acuerdo es la ley de responsabilidad fiscal, que obliga a cada provincia a gastar en la medida de lo que ingresa.

En ese contexto, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, confirmó que convocará a una sesión extraordinaria de la Legislatura para el próximo martes para tratar un extenso temario, que incluye el pacto fiscal. Lo hará después del frustrado intento para sesionar el 26 de diciembre pasado.

El oficialismo en Chubut tiene en la Legislatura sólo ocho votos sobre un total de los 27 y necesita 14 para ratificar el acuerdo, lo que aún no tiene asegurado. El Frente para la Victoria ya anticipó su rechazo.

En declaraciones a la prensa, el viceministro García de Luca calificó de “histórico” el acuerdo y aseguró que el Gobierno espera que “entre febrero y marzo” las legislaturas terminen de aprobarlo.

Se pondría en marcha, así, el acuerdo firmado por el presidente Mauricio Macri con 23 gobernadores el 16 de noviembre pasado en el Centro Cultural Kirchner, con la finalidad de equilibrar las cuentas públicas y bajar la presión tributaria sobre la actividad económica en las provincias.

García de Luca valoró el gesto político y consideró que “ni siquiera desde la reforma constitucional de 1994 había un acuerdo que involucrara temas presupuestarios y reformas de importancia logradas en un consenso con los gobernadores”.