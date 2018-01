Habilitaron las tarjetas Mbareté

Desde la Empresa Credencial SA comunicaron ayer que la tarjeta Mbareté ya se encuentra habilitada. De esta manera, desde ayer se normalizó el servicio para los beneficiarios de la misma. Aquellas personas que fueron empadronadas y aún no retiraron su tarjeta, lo pueden hacer de lunes a viernes de 8 a 12 en el Ministerio de Salud Pública (Córdoba 640). Cabe recordar que El Litoral publicó el día miércoles que las mismas no estuvieron habilitadas durante el mes de diciembre y que lo estarían antes de finalizar la semana. No supieron identificar por qué sucedió esto pero sí expresaron que “se continuará con el mismo sistema, las mismas farmacias que antes lo hacían, la van a aceptar y se acreditará el mismo monto para poder comprar medicamentos urgentes para el que lo requiera”.