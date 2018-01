En el país se lleva registrado al menos 4 femicidios en lo que va del presente año, dos de ellos en Corrientes y otros dos en Santa Fe. De estas cuatro mujeres asesinadas, dos fueron arrojadas en un basural o al costado de un arroyo, otra falleció en un hospital producto de las quemaduras que le ocasionó su pareja el 25 de diciembre y a la joven del barrio San Marcos la encontraron muerta en una habitación luego de ser salvajemente violada. Por los asesinatos de índole machista en esta provincia, organizaciones de género marcharon ayer al mediodía y pasaron por los juzgados pidiendo “justicia con perspectiva de género”, por la Municipalidad, para que “acelere el funcionamiento del refugio inaugurado hace más de tres meses” y por Casa de Gobierno para que el Estado intervenga en estos casos, y promocione y defienda los derechos de la mujer.

“Exigimos al Poder Judicial celeridad en los procesos judiciales y de prevención, como así también capacitación con perspectiva de género para jueces, juezas y fiscales. A la Municipalidad, la urgente puesta en funcionamiento del Refugio ‘Elizabeth Verón’ inaugurado en la anterior gestión, como así también la creación de jardines maternales en los barrios, lugares de trabajo y estudio con la adecuada capacidad”.

A la Provincia y en particular al Ministerio de Justicia pidieron: búsqueda efectiva con recompensa del femicida de Sandra Silguero, Daniel Borlicher, y que se arbitren las medidas necesarias para que los femicidas y violadores cumplan sus condenas; formación con perspectiva de género obligatoria para el personal policial; la creación de refugios en toda la provincia; aplicación de la ley 26.485 “para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollen sus actividades”; la aplicación de la ley 26.150 “Educación Sexual Integral” (ESI) en todos los niveles educativos; adhesión al protocolo de intervención legal del embarazo; registro de violentos y violadores, con seguimiento de notificación pública.

“Nosotras como organización de género venimos luchando por los derechos de las mujeres antes de este Gobierno, pero se agudiza. Tenemos un refugio que no funciona y comisarías en las que no toman las denuncias. También medios de comunicación que no ponen como femicidios los casos de Irina y Karina. A la adolescente del San Marcos la violaron cinco hombres y la dejaron desangrarse; a la mujer de Curuzú la quemó y mutiló su pareja; no son crímenes pasionales, los dos son femicidios y queremos que se los caratule como tal”, dijo a El Litoral Vanesa Uhalde, de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala).

El funcionario que recibió a representantes de organizaciones fue Hugo “Cuqui” Calvano, secretario de Coordinación de la Municipalidad de Corrientes, “quien se comprometió a conseguir una audiencia con el intendente Eduardo Tassano para dialogar sobre el funcionamiento del refugio para víctimas de violencia de género”. Este albergue inaugurado hace más de tres meses por la anterior gestión aún no está funcionando a pesar de que todo el edificio está equipado.

“Hay que hacer un nuevo protocolo de admisión”, había dicho Calvano una semana atrás.

Corrientes se convirtió en la primera provincia del país en registrar femicidios. A una joven la violaron y dejaron desangrar cinco hombres, a otra mujer la apuñalaron, mutilaron, quemaron y arrojaron al costado de un arroyo. En Santa Fe también se notificaron muertes machistas: a Débora Mansilla, el 25 de diciembre a la tarde, su pareja le roció alcohol y le prendió fuego; murió el miércoles a la tarde. En Rosario, una mujer fue encontrada calcinada en un volquete de basura, hasta ayer no había sido identificada.