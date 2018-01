En el Vidal atendieron por semana hasta 5 casos por violencia de género en el 2017

El Hospital Vidal es uno de los cinco nosocomios centinelas del país que está trabajando en la confección de un registro de casos de violencia de género. Si bien los datos precisos estarán disponibles a fines de enero, el director del nosocomio adelantó a El Litoral la información que manejan en este centro de salud en cuanto a sus atenciones.

“A finales de este mes el gabinete podría tener algunos resultados, ya que se debe cruzar la información que hoy tenemos. Con estos datos podríamos dar un perfil de mujeres que son agredidas y que llegan hasta urgencias”, comentó a este diario el doctor Horacio Sotelo.

A la vez, así como había publicado El Litoral a mediados del año pasado, sostuvo que “durante todo el año 2017 se mantuvo la misma cantidad de atenciones por violencia de género, entre 3 y 5 por semana, a lo que se tienen que agregar los casos que no son denunciados como tal y en los que la víctima sostiene que fue un accidente doméstico”.

“El perfil de mujeres que podemos dar según los registros del año pasado es un grupo etario de mujeres de entre 19 y 22 años, y otro de entre 35 y 45 años. Vienen por una consulta a emergencia, en general por un trauma violento o físico, la mayoría en el domicilio. Las lesiones son causadas por un objeto duro en las regiones de la cabeza, espalda y antebrazo (tratan de defenderse). Muchas nos dicen que fue un accidente doméstico y no quieren denunciar, hay muy pocas denuncias formales”, precisó el doctor Sotelo.

En este sentido, el médico aclaró que “son datos sólo del Hospital Vidal” y que las opiniones que puede llegar a dar en cuanto a violencia de género se basan en su experiencia en el centro de salud. “Tenemos que tener una línea de trabajo en común entre los hospitales, pero no hay una política de salud pública lineal para trabajar estos casos”, expresó el director del único hospital de la provincia que lleva un registro pormenorizado de estos hechos.

Cabe recordar que en este centro de salud se está recuperando Gladis Gutiérrez, de 42 años, quien fue atacada a balazos frente a un comercio por su ex pareja, Guillermo Luque, quien ahora está detenido. “Fue una arteria muy gruesa, muy importante la que se dañó, de no intervenirse de forma inmediata es peligroso”, había dicho Sotelo con respecto a la situación de la mujer baleada.