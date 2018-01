Por José Ceschi

¡Buen día! La palabra viene del griego: Epifanía quiere decir manifestación divina, pero habitualmente se conoce esta fiesta como Día de los Reyes Magos, que no eran reyes ni magos, sino astrólogos-astrónomos. Dicen los evangelios que, siguiendo una estrella desconocida, dieron con Jesús en Belén. Como paganos que eran no conocían las Escrituras del pueblo judío, pero tenían la vista clara y el corazón limpio. Dios les inspiró la necesidad de seguir la estrella, ponerse en camino y encontrar al Niño.

¿No se repite hay la historia con circunstancias nuevas? “La inquietud de tantos hombres y mujeres que, hoy como ayer, se preguntan directamente por Dios o buscan su rostro a través del seguimiento del bien, la verdad, la justicia, la libertad y la liberación humana, repite la actitud horada de los astrólogos de oriente. Estos buscaban al rey de un pueblo y encontraron a un niño pobre y desvalido en brazos de una humilde mujer. Pero su fe superó el escollo, lo adoraron y le ofrecieron sus presentes: incienso como a Dios, mirra como a hombre y oro como a rey”.

Lo dice Basilio Caballero comentando este pasaje. Y agrega:

“¿Qué respuesta daríamos a los hombres que hoy preguntan sobre Dios y sobre Jesús a la comunidad de los cristianos que es la Iglesia, lo mismo que los magos preguntaron a los organismos judíos de Jerusalén? En cualquier cosa no podremos contentarnos con una respuesta conceptual sobre Dios y sobre Cristo, como los sacerdotes y los especialistas de la ley judía que, como expertos que eran, sabían por los libros bíblicos dónde habría de nacer el mesías, sin que por eso se pusieron en camino hacia Belén.

Nosotros, en cambio, debemos manifestar con nuestra vida un Cristo vivo, para no hacer buena la terrible frase de J. Maritain: ‘El mayor obstáculo para el cristianismo son los mismos cristianos”, o aquella reflexión del Mahatma Gandhi en su viaje por Europa: ‘Los pueblos occidentales no han entendido, ni testimonian el evangelio del amor que Jesús predicó’...”.

