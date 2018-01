La Universidad Nacional del Nordeste sumó otro beneficio para sus estudiantes y trabajadores docentes y no docentes. Así como en la Fiesta Nacional del Chamamé, también para los Carnavales Oficiales, la comunidad universitaria tendrá un 30 por ciento de descuento en la compra de entradas, para cualquier tribuna, los días viernes y para el lunes 12 de febrero (feriado de Carnaval).

El acuerdo alcanzado con la empresa organizadora de los carnavales correntinos, Fenix SA, se terminó de cerrar ayer a la mañana cuando la rectora de la Unne, profesora Delfina Veiravé, y el responsable de la firma FEG Entretenimientos SA, Dr. Juan José Affur, rubricaron el acuerdo marco de cooperación. En representación de la Unne, también participó de la reunión el subsecretario de Asuntos Sociales, Gonzalo Saravia.

“La empresa se compromete a brindar un 30 por ciento de descuento en el valor de la entrada los días viernes y lunes 12 de febrero de carnaval, en todas sus tribunas, a los alumnos, docentes y no docentes de la Unne”, señala el acuerdo.

Para poder acceder al beneficio, los estudiantes deberán acreditar su condición de alumno de la Unne, presentando su libreta universitaria al momento de comprar sus pases. En el caso de los docentes y no docentes, deberán hacer lo propio con el carnet de Issunne.

El punto de venta de las entradas, con el descuento acordado, será el Club Regatas de Corrientes, ubicado en el Parque Mitre.