Los terrenos del complejo Santa Catalina, concebido como la única posibilidad de crecimiento ordenado de la ciudad, están siendo analizados por las nuevas autoridades municipales en cuanto a los 12 acuerdos de cesión de terrenos firmados por la Municipalidad a entidades sociales, para dotar a la zona de la infraestructura necesaria para habitar el lugar.

En virtud de la complejidad que reviste todo este proceso de cesiones y otorgamientos realizado por la anterior gestión municipal, Walter Acevedo, letrado de la Municipalidad de Corrientes, indicó que “el Municipio constituyó el fideicomiso Santa Catalina, el encargado de la administración y el fiduciario es la Caja Municipal de Préstamos y es este último organismo el que tiene que decidir si se compra o se vende y no la Municipalidad”.

“El error que se observó legalmente es que el Municipio se otorgaba un comodato o compromiso de venta de algo que no tenía facultad para hacerlo, el intendente no podía disponer de los derechos reales que podrían corresponder sobre la superficie porque él no era el dueño”, aseveró.

“El único facultado para los acuerdos era la Caja Municipal de Préstamos y para hacerlo tenía que seguirse una serie de pasos administrativos que no se han cumplido, todo debía ser sometido a análisis”, remarcó.

En cuanto a la posibilidad de que esos acuerdos sean legitimados, Acevedo dijo que “aunque la decisión política fuera reconocer los convenios, estaríamos ante una ilegalidad, por lo que tendríamos que rehacer los convenios para continuar; es como una venta mal hecha”.

Cesiones

Según lo difundido por el sitio web oficial de la Comuna, los acuerdos beneficiaron a la Uocra, Policía Federal, el Sindicato Unico de Trabajadores de Obras Sanitarias, la Unión Industrial de Corrientes, la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn), el Club Deportivo Mandiyú, Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Cpce), la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Corrientes, el Sindicato de Cerveceros, Arzobispado de Corrientes, el Círculo de Suboficiales de la Policía y Gendarmería Nacional.