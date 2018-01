La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Corrientes (Festramco), días atrás acudió a la Justicia para pedir la nulidad de la resolución emitida por el actual intendente, quien dejó sin efecto pases a planta otorgados por su antecesor.

Ayer, 13 empleados fueron notificados que recibieron un fallo favorable. El Municipio, en tanto, apelaría la resolución judicial.

La medida cautelar presentada el pasado martes 2, obtuvo una respuesta favorable por parte del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2, a cargo de María Belén Güemes. “Recién en la sede gremial se terminó de notificar de la resolución favorable para quienes acudieron al ámbito judicial”, dijo el secretario general del Soeme, Jonathan Alegre en diálogo con El Litoral.

Seguidamente, explicó que “si bien son más las personas afectadas, esta medida cautelar es para los 13 que firmaron la presentación. Ellos el lunes se presentarían en la Municipalidad con ese fallo para que se le respete el pase a planta”.

En este punto aclaró que “de ese grupo, cuatro se quedaron sin trabajo y los otros nueve estaban laburando pero como contratados.

Ahora, de acuerdo al dictamen de la jueza, el Municipio debe reincorporarlos a los 13 como planta permanente”. “Porque si el anterior intendente no publicó las publicaciones en el Boletín Oficial es un acto administrativo que no es responsabilidad del trabajador y mucho menos de quienes hace mucho se desempeñan en el Municipio”, argumentó el gremialista.

Asimismo, señaló que si bien la resolución 989/17 anulaba no sólo pases a planta sino también las contrataciones, indicó que “de los 60 contratos que dejaron sin efecto, la mayoría fueron renovados”.

“No es la intención dejar sin trabajo a la gente, sólo que por mal estado en que nos dejaron el Municipio es necesario hacer una revisión de las incorporaciones que se hicieron y reasignar tareas porque no es lógico que, por ejemplo, en una escuela a la que asisten seis alumnos, están trabajando 13 empleados municipales”, manifestó el intendente de Empedrado, José Cheme al ser consultado por El Litoral. Y si bien, indicó que “hasta ahora no fuimos notificados de la medida cautelar, si eso se concreta, vamos a apelar”.

En este punto, argumentó que “las resoluciones de los pases a planta no fueron publicadas en los boletines oficiales, no tienen un respaldo presupuestario e inclusive algunas se dictaron en el último tramo de la gestión anterior”.

Tras lo cual concluyó: “Es una situación compleja porque en total dejaron 715 trabajadores, los empleados estaban sin ART y una serie de anomalías que estamos tratando de subsanar”. (Ver recuadro).