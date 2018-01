El Tribunal Federal de Corrientes concedió en las últimas horas el beneficio de la prisión domiciliaria a tres represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en esta capital, Goya y Paso de los Libres, según confirmaron fuentes judiciales.

Se trata del ex militar Rafael Julio Manuel Barreiro, condenado en agosto de 2008 a perpetua en el juicio por las desapariciones, secuestros y torturas del ex Regimiento 9 de esta capital.

También permitieron ir a su casa en Paso de los Libres al represor Carlos Faraldo, un civil que operó para la dictadura cívico militar y que recibió dos condenas, a 25 años de prisión en julio de 2013 y a 16 años en junio de 2017 por la desaparición del estudiante Héctor “Pata” Acosta.

Y además beneficiaron con la domiciliaria a Alberto Silveira Escamendi, ex militar condenado a 25 años de prisión por la causa “Panetta”, que en 2011 investigó desapariciones en Goya.

En el caso de Barreiro, la resolución que lo habilitó a ir a su casa en la ciudad de Buenos Aires fue firmada por el juez del tribunal en feria, Fermín Ceroleni, y comprende razones médicas, en virtud de un carcinoma.

Silveira Escamendi tendría una afección que inmovilizaría sus manos, en tanto que Faraldo superó los 60 años de edad con lo cual tramitó el beneficio con éxito, a partir de una resolución firmada el 29 de diciembre por los jueces del tribunal correntino, Ceroleni, tanto como Lucrecia Rojas de Badaró y Víctor Antonio Alonso.

Sugestivamente, la Justicia no publicó las domiciliarias de Silveira Escamendi ni de Faraldo, y sí lo hizo a través del sitio web oficial del Poder Judicial de la Nación con el beneficio otorgado a Barreiro.

La novedad generó fuertes reacciones en espacios de Derechos Humanos, con repudios públicos a través de redes sociales.

La Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres rechazó en forma tajante la llegada de Faraldo a su casa desde la Unidad Penitenciaria 7, de Resistencia, donde purgaba las condenas.

“Paso de los Libres convive desde el 3 de enero con un torturador, secuestrador y cómplice de desapariciones forzadas, condenado dos veces (...) Si no hay Justicia hay escrache”, advirtieron desde el organismo de la ciudad fronteriza.

En sus legajos judiciales los tres detenidos son descriptos por sus acciones temerarias al servicio de la dictadura, como Barreiro, sentenciado como uno de los responsable de las desapariciones de Rómulo Artieda y Juan Ramón Vargas.

Así como Silveira Escamendi participó de las desapariciones de Abel Arce y Elida Goyeneche de Sobko. (JML)