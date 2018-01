Elevan a juicio la causa Operativo Sapucay de Itatí

A 10 meses del llamado Operativo Sapucay de Itatí que derivó, entre otras cosas en la detención del propio intendente, vice y al comisario de esa localidad, confirmaron ayer la elevación a juicio de la causa que tiene más de 25 detenidos.

Uno de los primeros en hablar fue Roberto Herrera, abogado defensor de Roger Terán, ex intendente de Itatí, detenido en la cárcel de Marcos Paz. El letrado anticipó que se opone al desarrollo del juicio oral en estas condiciones.

Argumentó que “hace algunas horas me llegó la notificación, particularmente voy a oponerme porque la parte de la instrucción no está cerrada porque solicitamos una cantidad de medidas de pruebas que no han sido atendidas. Son elementos de pruebas que estoy solicitando desde abril” expresó ante FM Radio Dos. En tal sentido detalló “por ejemplo testigos que yo pedí, compañeros que estuvieron con él, pruebas con respecto a escuchas, que recién ahora nos autorizaron. Ahora tenemos los audios, tengo que llevar y manifestar qué es lo que llama la atención” apuntó.

“Porque su señoría cree que ya tiene las pruebas necesarias cuando le dicta la prisión preventiva, y con ese aval de cámara cree que tiene elementos suficientes para elevar al juicio oral. El 16 de agosto pidieron elevación de juicio y el juez Stornelli recién ahora se expidió con el dictamen” justificó.