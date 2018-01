Mientras la grieta dirigencial vive su momento más escandaloso, ayer a la tarde el plantel del Albo comenzó con la preparación de la fase Reválida donde jugará su suerte en el Federal A. Aún no pudieron concretarse los refuerzos solicitados por el DT Pablo Suárez.

Buscando apartarse de las profundas diferencias que existen entre algunos integrantes de la cúpula de la dirigencia del Deportivo Mandiyú, el plantel que compite en el Torneo Federal A comenzó ayer con el trabajo de pretemporada buscando llegar de la mejor forma al primer fin de semana de febrero, cuando comenzará a disputarse la fase Reválida en la que intentará cumplir con su meta de mantener la categoría y evitar el descenso.

La primera cita fue ayer a la tarde en las instalaciones del predio de la Asociación de Propaganda Médica (APM) bajo la coordinación del cuerpo técnico encabezado por Pablo Suárez.

Al comienzo de la pretemporada asistieron casi en su totalidad los integrantes del plantel del Federal A, a excepción del mediocampista Denis Silisqui, a quien se lo esperaba anoche en su regreso a la ciudad. Tampoco fue de la partida el delantero Diego Monzón, aunque éste por decisión propia, dado que continuará su carrera en Curupay y en el Torneo del Interior.

Además de los jugadores del plantel profesional estuvieron algunos integrantes de la plantilla liguista y el mediocampista correntino Gonzalo Saucedo, quien llegó al club hace un año y cuya situación aún debe resolverse (por el momento no fichó para competir en el Federal A).

En representación de la dirigencia asistió el presidente Juan Ignacio Igarzabal, quien manifestó que cuenta con los avales suficientes para mantenerse en su cargo, en referencia a los hechos acontecidos en las últimas jornadas.

La cuestión la tendrá que resolver la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia, dado que hubo un intento por desplazar del cargo al mencionado dirigente: el vicepresidente Gonzalo Saravia y un grupo de integrantes de la comisión directiva del Albo presentaron un escrito donde dejaron constancia de una reunión destituyente de Igarzabal, con una batería de denuncias contra el titular del club. A su vez, el propio acusado no tardó en responder e hizo llegar a la misma oficina una respuesta donde declaraba la nulidad de lo actuado por sus pares de la comisión directiva y también repartiendo denuncias contra sus colegas. En medio de esta caótica situación, el prosecretario del club, José María Beigbeder, presentó su renuncia a la directiva y como socio de la entidad.

Pero esto no fue todo, dado que los dirigentes encolumnados tras Saravia le enviaron a Suárez una carta documento en la que se le informó que fue cesanteado como entrenador del club y también lanzaron una campaña para sumar nuevos socios. Además, citaron para el lunes a las 17 en el campus Universitario al inicio de la pretemporada (sic).

En medio de tan inestable escenario institucional y a la espera de una resolución clarificadora por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas, el plantel “algodonero” se presentó ayer a trabajar bajo el mandato de Suárez. En lo inmediato y estrictamente referido a lo futbolístico, hay que poner en evidencia que la crisis institucional impidió al club poder concretar los refuerzos solicitados por el entrenador, quien antes del receso de fin de año remarcó la necesidad de contar con dos delanteros con poder de gol.

Para hoy está previsto el segundo día de trabajo en el predio de APM, bien temprano, desde las 7. La rutina se repetirá en la jornada de mañana y para el lunes está programada la primera jornada en doble turno, con trabajos en el gimnasio por la mañana y movimientos en APM durante la tarde.

Mandiyú se encuentra hoy sumergido en puestos de descenso y deberá mejorar su colocación en el lapso de las diez fechas de la Reválida que arrancará el primer fin de semana de febrero. El domingo 4 del próximo mes el Albo tendrá como primer rival del año a Altos Hornos Zapla de Jujuy, en un partido a disputarse en cancha de Huracán Corrientes.