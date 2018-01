Interrumpirán el servicio de energía en cinco poblaciones

Desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informaron que hoy y mañana se registrarán interrupciones en el servicio para poder ejecutar tareas.

De 7 a 9, hoy no habrá electricidad en Estación Torrent y sus zonas de influencia.

Mientras que mañana, de 6 a 10, no habrá suministro de electricidad en Bella Vista, Desmochado, 9 de Julio y Saladas.

En este caso, el corte responde a que se realizarán los trabajos de conexión de las barras de 33 KV definitivas en la Estación Transformadora (ET) Bella Vista, que opera y mantiene Transnea SA.