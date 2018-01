Por los femicidios de Irina y Karina, los primeros en el país de este año que comienza, organizaciones de género e independientes marcharon por las calles de la ciudad retomando los reclamos que se están escuchando con fuerza desde julio del 2013, cuando por la muerte de Elizabeth Verón empezaron a reunirse referentes de género en la plaza Vera. Pasaron más de cuatro años y más allá de que hubo condenas por muertes machistas y declaración de emergencia -que nunca se aplicó-, no hubo avances en lo que respecta al refugio para víctimas o a medidas de prevención, independientemente de talleres o charlas en la provincia.

A los pedidos de siempre se suman otros como el cumplimiento de condena en cárcel común del femicida Adrián Sosa García y la búsqueda efectiva de Daniel Borlicher, acusado de matar a Sandra Silguero de 105 puñaladas en su casa del barrio San Benito. En este caso, en la última semana de diciembre del año pasado se conoció que habían confundido el número de DNI del prófugo. Cabe recordar que Karina, la hermana de la víctima, viajó en más de dos oportunidades a la frontera para difundir la recompensa del femicida más buscado del país.

Si bien en mayo del año 2014 fue ley el protocolo de actuación policial en casos de violencia de género, que obliga a tomar las denuncias como tales y no como exposiciones, desde organizaciones sostienen que esto no se está cumpliendo. El objetivo de la reglamentación era “facilitar criterios que permitan a las fuerzas de seguridad la intervención temprana ante casos de violencia que afecten a la población femenina, como así también proporcionar una adecuada atención a las víctimas de violencia”.

El año pasado asesinaron a Hilda Beatriz Chué, madre de Marina Navarro, quien sostuvo ante medios de comunicación que en una comisaría de la ciudad no quisieron tomar la denuncia por violencia de género que había hecho por las amenazas de Juan Alberto Zacarías, hombre que mató a su suegra (de cinco balazos) y luego se suicidó.

Ante este hecho, la fiscal que atendió la causa, Sonia Meza, dijo en esa oportunidad a El Litoral que “hay que tener una fiscalía especializada por la cantidad de casos que hay. Las víctimas deben tener el botón antipánico y hay que colocar una pulsera al agresor para saber su ubicación”. “Aconsejaría ir a hacer la denuncia a la Fiscalía, aquí se piden mayores detalles y se da carácter de gravedad a los casos. Muchas veces no tenemos turnos con los psicólogos porque hay pocos profesionales y desde aquí insistimos en que atiendan estas situaciones”, agregó. Esto refleja lo que exigieron en la marcha del viernes pasado, “una Justicia con perspectiva de género”.

Otro de los reclamos más importantes es la habilitación del refugio para víctimas “Eli Verón” del barrio Molina Punta. El mismo fue inaugurado el 3 de octubre por la anterior gestión, en diciembre debían aprobar el protocolo de admisión en el Concejo Deliberante pero no lo hicieron. Desde la Municipalidad, los nuevos funcionarios se comprometieron a que este albergue transitorio funcione, pero antes deben elaborar un nuevo protocolo de admisión.

Casos

El martes, en Curuzú Cuatiá, apareció muerta Karina Macedo, aunque el nombre real de esta mujer de nacionalidad brasileña era Marcia Aparecida Macedo (46 años). La hallaron en las afueras de la ciudad a la vera del arroyo Castillo, sobre ex Ruta 14, y su pareja, Walter Segundo (38) está preso y seriamente comprometido con el asesinato.

Por su parte, los vecinos también se dieron cuenta de que la última vez que la habían visto a Karina en el vecindario fue el 24 de diciembre del 2017. Algunos aseguraron que ella había discutido con su pareja. Al mismo tiempo, destacaron que era habitual en los últimos tiempos que discutieran.

Otro femicidio de importante repercusión a nivel nacional por la brutalidad del mismo, fue el de la joven Irina de 15 años, abusada y asesinada en un inquilinato del barrio San Marcos.

La adolescente murió producto de un paro cardiorrespiratorio que le produjo el salvaje ataque sexual. De hecho, la carátula fue “abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte”.

La menor, que además era madre de un bebé de 6 meses, según la autopsia presentaba severas lesiones en la zona genital como consecuencia de la alevosía de la violación. Hay 5 hombres y una mujer detenidos, todos de nacionalidad brasileña.

Por otra parte, ayer El Litoral difundió que sólo en el Hospital “J. R. Vidal” se presentaron durante el pasado año hasta 5 casos de violencia de género por semana.