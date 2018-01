En la ciudad se encuentran algunas opciones para los que no pueden viajar y quieren disfrutar del verano en el agua. Además de las playas públicas que son muy concurridas en estas fechas, los clubes y algunas playas privadas ofrecen disfrutar de una jornada desde 30 pesos hasta 540 pesos, para aquellos que no son socios. Para los más chicos, en algunos de estos lugares inicia mañana el segundo turno de las colonias de vacaciones.

La playa del Club Yacaré, es uno de los lugares más económicos para pasar un día de verano ya que el costo de la entrada general es de 30 pesos. Si van con algún vehículo, el estacionamiento vale 25 pesos. La misma está en calle Gobernador Gelabert, ofrece servicios con guardavidas y seguridad proporcionada por Policía de la provincia, parrillas, mesas, sillas y una cantina con una gran variedad de productos.

Otras opciones privadas son los clubes deportivos Regatas, San Martín y el Tennis Club. Estos tienen su particularidad, pero permiten la pileta libre en estos meses. Además, de las colonias de vacaciones para los más chicos.

Si bien el Club San Martin, ubicado por calle Salta entre Moreno y Belgrano, no tiene un costo por día para la utilización de la pileta, según comentaron desde la dirección de la institución a El Litoral, el mes cuesta 800 pesos. Esto equivaldría a un promedio de 27 pesos por día.

En tanto, el Corrientes Tennis Club tiene habilitada la pileta libre para socios y no socios desde las 9 hasta las 23 todos los días. Para los socios con cuota al día, el uso del natatorio es sin cargo durante todo el verano. Para los no socios mayores de 12 años, por día cuesta 325 pesos, por quincena 2.200 pesos, por mes 4.100 pesos y la temporada completa 5.700 pesos; para los no socios menores de 12 años, por día cuesta 200 pesos, por quincena 1.300 pesos, por mes 2.200 pesos y la temporada completa 3.900 pesos.

En el caso del Regatas, desde el área de Prensa de la institución comentaron a este diario que “el valor por día es el mismo que el de la cuota”. Para mayores (Activo y Damas) el valor de la cuota es de 540 pesos, el de menores (cadetes) es de 340 pesos y los infantiles pagan sólo 220 pesos.

Cabe recordar que la provincia ofrece en Capital otras playas habilitadas sin costo alguno como ser Arazaty I y II e Islas Malvinas I y II. Además, de otros espacios como los de San Cosme, Santa Ana o Paso de la Patria.

En esta ciudad, además. hay otras piletas que ofrecen los sindicatos como el de Comercio o el de Suboficiales.

Cabe recordar que varios clubes deportivos y otras instituciones iniciaron el 4 de diciembre las colonias de vacaciones destinadas a niños desde los 4 años. Las cuotas subieron un 20% y el costo mensual llega a 2 mil en algunos casos, aunque con descuentos para hermanos, entre otras opciones.

El dato

En el Club Regatas iniciará mañana el segundo turno de colonia de vacaciones para los más chicos. También tiene pileta libre.