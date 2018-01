Ante altas temperaturas, recomiendan hidratación y cuidados por intoxicación

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes y el de la Nación recordaron la importancia de estar hidratados, entre otros consejos. Desde la cartera sanitaria provincial brindaron recomendaciones para no padecer las consecuencias de las altas temperaturas. Para ello, es necesario tomar aproximadamente dos litros de agua durante el día, a los niños y adultos mayores se les debe ofrecer líquidos de manera constante.

En este sentido desde la Dirección de Nutrición, a cargo de Iliana Tognola, detallaron que “el consumo menor al necesario puede dañar la salud y alterar el funcionamiento de órganos, como los riñones”. “También es importante que el agua sea potable y mantener la higiene en la preparación de los alimentos”, agregaron.

“Es necesario tomar, en promedio, 2 litros de agua potable en el día, no se debe esperar a sentir sed para tomarla. En el caso de los niños, muchas veces no advierten la necesidad de beber líquido, por lo que debemos ofrecérselos de manera constante”, insistió Tognola.

En cuanto a los alimentos, desde la cartera sanitaria nacional, señalaron que con las altas temperaturas aumentan las probabilidades de sufrir cuadros como intoxicaciones y diarreas, por lo que se solicita poner especial cuidado en el manejo y consumo de los alimentos, respetar la cadena de frío y evitar la exposición de los productos al calor. El lavado de manos con agua y jabón antes de preparar las comidas, después de ir al baño o cambiar a los bebés y al volver de la calle, es una medida fundamental para evitar estos inconvenientes.

En el caso de las piletas, para prevenir infecciones, recomiendan cambiar el agua de la misma en forma diaria o agregarle cloro. Es importante secarse bien los oídos después del baño, se puede usar una toalla de manera suave e inclinar la cabeza hacia los lados para que los queden en una posición que permita que el agua salga.

También, recuerdan que la exposición excesiva al sol puede producir envejecimiento de la piel, cataratas y cáncer de piel por lo cual es necesario evitarla entre las 10 y las 16, y mantenerse en espacios ventilados. Además, se recomienda aplicar protector solar con factor de 30 o más, renovarlo cada 2 horas y luego de salir del agua. Es recomendable usar ropas claras, anteojos de sol y sombrero.

En el agua es importante enseñarles a los chicos a nadar, respetar las señales de peligro y acompañarlos. Hay que tener en cuenta que los más pequeños pueden ahogarse en lugares de baja profundidad en pocos minutos, por lo que se sugiere la supervisión de un adulto.