Según publican varios medios nacionales, el Gobierno extendió por cuatro meses más la vigencia del plan Precios Cuidados. La lista que regía hasta ahora de 476 productos pierde 90 productos y suma otros 50 que ingresan a precio de mercado, por encima de la tónica que marca a los artículos que permanecen en el acuerdo.

El Gobierno informó un incremento promedio de 1,8 por ciento entre los productos que siguen, aunque todavía no publicó el listado final. El objetivo es que el anuncio sirva para contrapesar las nuevas listas de precios de los productos que están fuera del acuerdo, que las grandes empresas proveedoras de bienes masivos preparan para los próximos días. En esta oportunidad, el argumento es la suba de la nafta (6 por ciento en diciembre y se espera que otro 7 por ciento en enero) y el alza del dólar, que el viernes cerró a 19,26 pesos. Además, las empresas buscan cubrirse de la activación de la cláusula gatillo de las paritarias a raíz de la aceleración inflacionaria.

La Secretaría de Comercio apuró el anuncio para evitar que se caiga el programa Precios Cuidados, cuya fecha de vencimiento fue ayer sábado. La intención de las empresas y la idea de una parte del Gobierno es desactivar Precios Cuidados a lo largo de este año. Sin embargo, la catarata de aumentos y la suba del dólar, que promete impacto en bienes de consumo masivo, suponen una presión inflacionaria para los primeros meses de 2018 que el Gobierno no quiere amplificar mediante la eliminación de Precios Cuidados. De todas formas, el peso del programa y su impacto entre los consumidores se redujo frente a las primeras versiones.

Los artículos que escapan de la lista de Precios Cuidados rápidamente suben de precio hasta alcanzar a sus competidores, al tiempo que los que ingresan lo hacen a precio “de mercado”, con lo cual el efecto de protección al consumidor que tiene Precios Cuidados se diluye en estos casos. Hasta última hora continuaban las negociaciones entre el Gobierno, proveedores y supermercados. El listado final iba a publicarse ayer en la web precioscuidados.gob.ar y estará vigente hasta el 6 de mayo. No está confirmada su continuidad luego de esa fecha.

“Muchos proveedores querían cortar con el programa pero no fue posible en este contexto delicado en materia de precios. Igual, la intención relativamente compartida es seguir reduciendo el peso del programa”, contó un supermercadista a Página 12. El listado debería estar disponible en 2.250 locales de todo el país. Según el Gobierno, dos tercios de los proveedores son pymes. La renovación anterior de Precios Cuidados, concretada en septiembre de 2017, también supuso un alza promedio de 1,8 por ciento, aunque los productos que salieron del acuerdo aumentaron mucho más en pocos días.

Las entidades de consumidores advierten que se redujo el impacto del programa. “Los Precios Cuidados están bastante descuidados. La mayoría de los artículos no están en las góndolas. Nosotros hicimos un chequeo en supermercados de grandes superficies y de los 476 productos de la lista en una sucursal había 90, en otra había 75 y así en general. En las pequeñas superficies había 20, en otra 30. La mayoría de los productos no están en las góndolas. El problema es la falta de control”, consideró Héctor Polino, de Consumidores Libres, al mismo medio.

Pedro Bussetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores, planteó que “el programa perdió relevancia por la menor predisposición de parte de los actores involucrados. Los productos están en lugares desfavorecidos y no hay listados generales al ingreso del comercio. Tiene escasa promoción por parte de la Secretaría de Comercio. Algo parecido pasa con Precios Claros, que es un buen programa, pero la gente ni siquiera sabe que existe”.

Según los datos del Indec, entre enero y octubre las ventas en los supermercados en donde está presente el programa subieron un 20,5 por ciento en la comparación anual, lo que implica un leve retroceso en términos reales. En 2016, la merma frente a 2015 fue de unos 6 puntos porcentuales en las categorías de consumo masivo. Según el instituto de estadísticas porteño, la categoría alimentos y bebidas, en donde se concentra el programa Precios Cuidados, subió en 2016 un 34 por ciento y en once meses de 2017, un 21 por ciento.

Veremos qué pasa ahora y cómo siguen las medidas que deberían tender a morigerar el impacto de los ajustes a los que viene echando mano el Gobierno.