Luego del anuncio del paro de 24 horas de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), en la jornada de ayer, el transporte público de pasajeros Chaco-Corrientes no prestó servicio por reclamos salariales. Y dada la medida de fuerza, El Litoral concurrió al puerto y dialogó con los usuarios, quienes en su mayoría mostraron desconcierto y malestar ya que desconocían la situación.

Asimismo, desde la firma local de remises que realiza el viaje interprovincial informaron que, desde las 00 de ayer, la demanda se incrementó hasta en un 20%.

En un marco de proceso licitatorio que se inició en marzo del año 2016 y que todavía no se implementa, la UTA llevó a cabo ayer un paro por 24 horas, que afectó el servicio urbano e interurbano en el Chaco. También perjudicó a los usuarios del servicio interprovincial Chaco-Corrientes.

Usuarios

Durante la tarde de ayer, El Litoral al llegar al puerto local, donde se halla una de las paradas del servicio interprovincial, observó la presencia de usuarios aguardando las unidades, quienes indicaron que desconocían la medida. Al mismo tiempo, observaban que en la base de remises, que realiza el mismo trayecto, la cantidad de gente que se encontraba haciendo fila para abordar alguna de las unidades era importante. También algunos optaron por esperar a que sus familiares los busquen, mientras que otros optaron por suspender el viaje. Todos los usuarios consultados pernoctaron en Corrientes y carecían de la información.

También se pudo apreciar que algunas familias permanecían en la parada y consultaban remises locales para comparar tarifas, dado que en la firma que realiza el trayecto interprovincial, se debe abonar $35 por persona e, incluso, los niños mayores de 3 años deben abonar la tarifa, por lo que el costo del viaje en familia se incrementaba considerablemente en comparación con el viaje en colectivo que sólo cuesta $8,25.

En cuanto a las razones del viaje a Resistencia, los usuarios indicaron que debían viajar para ir a trabajar, otros iban a pasear, mientras que había quienes asistían a visitar a un enfermo al hospital.



Remises

La medida de fuerza benefició a las firmas de remises locales. Por lo tanto, El Litoral llegó hasta la base de una de ellas y tras la consulta sobre la cantidad de pasajeros que contrataron los servicios en la jornada de ayer, indicaron que tuvieron un aumento de hasta el 20%, desde las 00, horario en que inició la medida hasta las 16, pero que restaba el resto del día, por lo que estimaban que los ingresos serían mayores.

“Ahora tenemos unos 26 coches trabajando, algunos arrancaron a las 7 de la mañana y se fueron acoplando, pero todo el día realizaron viajes, cuando por lo general a la siesta tengo casi 10 autos esperando pasajeros, ahora no me alcanzan”, comentó el encargado a El Litoral.

Luego destacó que “la mayoría no sabía, preguntan mucho por el precio, sacan número. Nuestro servicio no es el mismo que el colectivo y, en consecuencia, tampoco el precio”.

Adhesión

El viernes por la noche, el secretario de Transporte de la Comuna Chaqueña, Roberto Medina, confirmó a El Litoral que la Empresa Ataco Norte solamente se sumaba al paro, mientras que las unidades de la firma local Ticsa estarían disponibles para realizar el viaje de una ciudad a la otra.

Sin embargo, en las primeras horas de ayer, la página “Estado del Puente” informó que la empresa Ticsa se sumó a la medida, provocando así que el servicio de transporte Chaco-Corrientes quede suspendido en un 100%.

En este sentido, cabe señalar que según una usuaria del servicio, los conflictos se iniciaron ayer cerca de las 20 entre los gremios de Resistencia, que tenían diferencias entre adoptar o no la medida, por lo cual se produjeron algunos incidentes. Situación que provocó alerta en las empresas que prestan el servicio interprovincial. A raíz de eso, desde las 23 ya no circulaban las unidades de las empresas Ataco Norte ni del Ticsa.

Licitación

Se debe considerar que el servicio de Transporte Chaco-Corrientes comenzó su licitación en marzo del 2016 y hasta el momento se cuenta con la certificación de la ganada del ramal 902 con cabecera en Resistencia de la empresa Ataco Norte, la cual tiene un plazo hasta el 18 de enero para incorporar las unidades nuevas, con aire acondicionado, rampas y el Sistema Unico de Boleto Electrónico (Sube).

Mientras que el acto administrativo, para el ramal 904 con cabecera en Corrientes, quedó trunco porque los oferentes no cumplieron con los requisitos establecidos. Debido a esto se llamó a un concurso público el 15 de diciembre del 2017, para que una empresa preste un servicio precario hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. No obstante esta prestación temporal debe realizarse en las mismas condiciones que la licitación otorgada.