A pesar de los anuncios, no se produjeron cambios en los costos y la demanda en YPF aumentó un 15%. Mientras que en Axión, Oil y Shell se mantiene el número de ventas, pero en esta última unos 30 turistas desfilan por la playa, por día, generando un incremento de las operaciones.

Ante las versiones de un incremento del 6% en el costo del combustible, como consecuencia de la liberación de precios y el valor del dólar, El Litoral realizó una recorrida por las estaciones de servicios de las distintas banderas que expenden el crudo en la ciudad y constató que no se produjeron cambios en las pizarras. En cuanto a la demanda, algunos playeros indicaron que en los últimos días se produjo un aumento del 15%, mientras que otros indicaron que el movimiento en época estival se mantiene sin sobresaltos, pero que en el horario de la siesta, se vende muy poco.

Precios

Más allá de las versiones de un aumento del 6% que se produciría en las primeras horas del fin de semana, las pizarras de todas las banderas que expenden combustible no sufrieron modificaciones, hasta pasada la media tarde de ayer. Por lo que tras la recorrida que realizó El Litoral, en las estaciones de YPF se mantiene el costo del litro de la nafta Súper a $25,99; Infinia $28,99; Diesel 550 $21,78 e Infinia Diesel $25,31. En Axión el costo no varía mucho ya que la nafta Súper vale $25,99; Premium $29,44; Diesel $22,19 y Euro Diesel $25,65. Mientras que la bandera Shell ofrece la Súper a $26,89; V-Power $29,89; Diesel $22,59 y V-Power (Diesel) $25,99. Por último, en la terminal de Oil la nafta Premium $28,90, Súper $25,90; Diesel $21,60 y Diesel D10 $25.

Demanda

En las estaciones de servicios de banderas que proveen combustible en la ciudad, se registra una dispar demanda. En una de las estaciones de YPF indicaron que la gente se volcó a cargar combustible como sucedió durante las fiestas de fin de año, pero en esta oportunidad no por el cierre de la proveedora, sino como precaución por el aumento del precio. El incremento de la demanda en esa terminal en los tres últimos días rondaría el 15%.

Mientras que en la estación de servicio de Shell, ubicada cerca del puente Manuel Belgrano, sostuvieron que la demanda se mantiene en lo que respecta al consumo local, pero que desde los primeros días del año, atienden un promedio de 30 turistas por jornada, lo que acrecienta un poco las ventas, pero por su ubicación geográfica y no por el inminente cambio en las pizarras.

Por su parte, los trabajadores de la terminal Oil, informaron que la demanda se mantiene, que en los últimos días parece que la ciudad está vacía.

“Hay poco movimiento y en caso de que haya algo todo se inicia después de las 19”, sostuvieron.

Por último en Axión, indicaron que las ventas son las mismas, que no hay un incremento de operaciones y que los conductores son poco cautos en el sentido económico.

Vale señalar que el 2017 cerró con una suba acumulada superior al 30%, a pesar de la leve retracción que se presentó en noviembre.