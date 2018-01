Gerardo Morales Cuyé

El reloj marcaba las 23.15 cuando comenzaba a sonar uno de los últimos grupos musicales dispuestos el viernes pasado en el parque Cambá Cuá, como parte de la celebración de San Baltasar, el Rey Mago patrono del barrio y de los habitantes afrodescendientes que supieron cultivar el entonces asentamiento de esclavos, como uno de los epicentros de la cultura afro en toda Sudamérica. El parque lucía repleto de familias dispuestas a lo ancho del verde césped, con silletas, conservadoras llenas de hielo y bebidas para apaciguar el calor, y con los niños correteando por ahí.

Este panorama representa un contraste distinto al que la celebración mostraba en épocas anteriores, cuando la fiesta era patrimonio de algunas pocas familias que integran la Cofradía de San Baltasar, en un intento por mantener vivas las raíces de sus ancestros. La incansable labor de estas personas hizo que la Municipalidad ponga especial atención en la festividad, focalizando también en el vínculo regional entre San Baltasar y la Iglesia Católica. Vínculo extraño teniendo en cuenta que el santo negro no es reconocido como tal dentro de esta religión, pero que gracias a sus fieles se ganó un espacio en la consideración del Dios católico.

Siendo las 23.30, los seguidores más antiguos de San Baltasar ya comenzaron a poner en orden el espacio donde se ubican las imágenes del santo, casi en la esquina de Pellegrini y San Luis. Allí, como es tradición, llegaría una de las representaciones que, según detallaron, venía desde el barrio San Benito. La procesión se realizó por casi todo el barrio Cambá Cuá, acompañada de fuegos artificiales, malabaristas y los tradicionales tambores, sinónimos de la cultura afro y de su capacidad para divertirse y crear arte a pesar de su antigua condición de esclavos.

Los grupos musicales dispuestos por la Municipalidad ya habían terminado de actuar, así que sólo quedaba el sonido de las familias charlando, los pequeños corriendo y gritando, y los tambores que se oían a lo lejos, en las calles del mítico barrio. Esta espera por la imagen de San Baltasar era distinta a lo que era hace no más de una década, teniendo en cuenta que la tradición rige en la barriada desde hace 24 años. El año que viene será su boda de plata, y mucho que ver para este logro tienen los integrantes de la familia Caballero, quienes se enorgullecen de haber trabajado para la fiesta más allá de la política, pasando por gobiernos de diferentes colores, y también intervenciones federales.

Así, se hicieron las 00 en el Cambá Cuá, pero San Baltasar no aparecía aún, ya que la procesión se demoró un poco más de lo previsto. La llegada de los fieles se escuchaba cada vez con más fuerza, hasta que se pudo divisar a la primera columna ingresando al parque por la calle Chaco. Los tambores latían al son de los corazones de los seguidores del santo, quienes se iban sumando a la procesión a la vez que esta se adentraba en el parque. Muchos curiosos, quizá no tan apegados a la celebración, también se acercaban para ver de qué se trataba “esto de los tambores y el fuego”, intentando captar el momento con videos o fotos desde sus teléfonos celulares.

La columna ahora más gruesa se hizo presente finalmente en el altar del santo, para eso de las 00.20. Allí comenzó el toque de los tambores, lo que dio rienda suelta al baile de sus seguidores, vestidos de blanco y con pañuelos rojos, color que caracteriza al Rey Mago, y que ostentan los clubes deportivos del barrio: Boca Unidos y Cambá Cuá.

Poco importaba el sofocante calor que mermaba, ocasionalmente, por un viento Sur. Todos querían ser parte de ese baile y experimentar esa sensación de alegría, haciendo caso omiso a la transpiración que se apoderaba de sus cuerpos por estar pegados unos a otros. En ese momento todos eran negros, la piel quizá no decía lo mismo, pero la tradición y la visibilización de una cultura ancestral estaba ahí, más viva que nunca.