Pasadas las 22 del miércoles, las luces de la ciudad aparecen opacas y el trajinar es cansino, todo marcha despacio. Sin embargo, en una oficina del Teatro Vera cuatro personas disputan opiniones y sugerencias sobre un plano del anfiteatro Cocomarola. Una de estas personas es Eduardo Sívori, director de la Fiesta. Da por terminada la reunión y accede a esta entrevista.

“La Fiesta del Chamamé está pensada para que nos juntemos y celebramos nuestra música. Acá cada uno debe venir y participar para mostrar lo que está haciendo musicalmente durante el año. No tenemos tiempo para que puedan desplegar muchas obras o concepto general. Tenemos 24 presentaciones por noche y ese es un número realmente superador en la Fiesta”, destaca.

El director advierte que lo más importante en estos casos es la solidaridad entre los músicos. “La solidaridad debe estar por encima de lo personal. Esta es un fiesta de todos y no de unos pocos, si entendemos eso, los músicos deberían cumplir su tiempo y bajarse del escenario. Esto parece algo lógico y sin embargo muchas veces no sucede, los músicos horadan su tiempo y están perjudicando a un colega. Nosotros creemos que es necesario trabajar el campo de la solidaridad y reconocer el trabajo y el espacio que tienen los colegas músicos. Esto es una cuestión cultural que excede a la organización”, subraya.

—¿Cómo nació esta política de sumergir cada Fiesta bajo un motivo especial?

—En principio fue la necesidad de plantear disparadores que nos movieran a reflexionar acerca de nuestro chamamé y de nuestra Fiesta. Nunca fueron meros o simpáticos slogans marketineros. No fueron puestos al azar. Ha habido una secuencia eslabonada que nos fue proponiendo abordar y bucear acerca de cuestiones singulares de nuestro chamamé.

—¿Recordás cuál fue el primero?

—Por ejemplo, detrás de esa música y ese baile que nos emociona existe “todo un universo”. Nosotros entendemos que hay una enorme región de América que comparte la cultura chamamecera a la cual nos referimos como la “Nación Chamamecera”. Además hemos llegado a un consenso: hay un “ADN que nos emparenta, a todos los habitantes de esa Nación Chamamecera”, entre otros slogans que hemos utilizado en estos años.

Hemos tenido otros como “Un camino de plata”: sobre el reconocimiento al camino recorrido por la Fiesta. “Nación Chamamecera”: la cultura chamamecera compartida por una enorme región de América que habilita a más de 30 millones de almas. “ADN Chamamé”: existe una suerte de genética que nos hermana esencialmente a los chamameceros -no necesariamente artistas, que se transmite en el pueblo. Este año 2018 el slogan es “Experiencia Chamamé”: la necesidad ahora de “experimentar el modo de ser y estar” del chamamecero para entender al chamamé y su fiesta.

—¿Cuál es el sentido que le quieren imponer con slogan?

—Los anteriores proponían un camino endógeno. Lo de este año es una invitación que va sobre todo “hacia afuera”, aunque no exclusivamente. Ahora estamos planteando que para entender el chamamé y su fiesta es imprescindible “experimentar” nuestro río y su gente, nuestros esteros, nuestros sabores y olores, nuestras costumbres, nuestros colores. Hay que estar aquí para entender un sapucay.

Hay cosas que no se pueden explicar con palabras y deben experimentarse. En el tráiler nuestro recitador decía “cómo te explico lo que es un sapucay”. Cabe señalar que la intensión va de la mano del abordaje turístico de nuestra provincia. Es necesario llegar a Corrientes y entender cómo vivimos y sentimos esta música que nuestros arandú han dado en llamar chamamé.

—¿Qué tendrá la fiesta de distintivo bajo este motivo?

—Podrán verse quizás, como nunca, las distintas formas de celebrar nuestra identidad que tenemos los correntinos. Vamos a hacer hincapié para el público que se acerca a nuestra música, nuestro baile y nuestra poesía. Serán diez días y diez noches muy intensos. Las propuestas comenzarán desde la mañana, principalmente en Capital y en los municipios del gran Corrientes.

—Desde la propuesta musical, ¿la grilla pondrá acento en esta iniciativa de Experiencia Chamamé?

—Desde la programación musical estamos trabajando en esa línea de pensamiento. Este año se notará una fuerte presencia de la raíz, un abrevar en las fuentes para luego seguir el vuelo de cada uno. Hoy se habla mucho de las nuevas corrientes pero para ello es necesario tener muy en claro cuáles son nuestras líneas madres de la música.

La programación tiene directrices que buscan garantizar una oferta abarcativa del género, todos los estilos, toda la geografía chamamecera, tradición e innovación, patriarcas y jóvenes, consagrados y emergentes, nuevas creaciones para incrementar el patrimonio que dejaremos como legado a los que nos sucedan.

—¿Existe algún trabajo en la producción para evitar la repetición constante de canciones como “El cielo de Mantilla”, “La Calandria”, “Kilómetro 11”, entre otros temas que se repiten en la programación?

—Desde hace varios años se pide a los músicos innovar en sus propuestas. Concretamente se los invita a que presenten un tema inédito o el rescate de algún tema que haya quedado fuera del circuito de interpretación en vivo o de la difusión por radio, televisión o música grabada. Como política cultural es otra manera de mantener vivo el enorme patrimonio con que cuenta el chamamé. Se trabaja en un proceso muy sensible cruzando datos y en algún coso hemos solicitado a los músicos o conjuntos cambiar su repertorio para que justamente no suceda este tipo de cosas. Sin embargo, no hemos contado en algunos casos con la paciencia y el respeto de los músicos para atender estos cambios. Estas cuestiones van en favor del público y se trabaja incluso día a día durante el desarrollo de la Fiesta.

—Si bien la propuesta es variada, podrías adelantar cuáles serán las perlas de la fiesta chamamecera?

—La participación popular y de la nación chamamecera -durante el día- en Capital y en los municipios de San Cosme, Riachuelo, Santa Ana, El Sombrero, San Roque, además de las noches del Cocomarola, es lo más importe de la fiesta nacional.

La “Experiencia Chamamé” podrá vivirse con los sabores nuestros típicos y nuevos, las enchamigadas, las bailantas y enramadas, las ruedas de mate con nuestros artistas y “gurúes” para conocer de su propia boca muchas anécdotas que serán compartidas por primera vez, la navegación por el Paraná que arranca desde San Ignacio para ir haciendo festivales a su paso en Posadas, Ita Ibaté, Ituzaingó, Paso de la Patria, y arribar a la playa Arazaty con Joselo Schuap y su grupo.

En la programación del Cocomarola se verá nuevamente una franja de renovación de artistas: muchos que acceden por primera vez y otros retornos gloriosos como el de Ramona Galarza, Ofelia Leiva y el gran compositor Ricardo Tito Gómez.

Además, habrá tres grandes homenajes en la primera noche: a Pocho Roch, a Marily Morales Segovia y a Toto Semhan. También estarán los artistas esperados como Mario Bofill, Los de Imaguaré, Ramón Ayala, Amandayé, Coquimarola, Bocha Sheridan, Julián Zini y Neike Chamigo, Las Hermanas Vera, Paquito Aranda, la Orquesta Folclórica de la Provincia, entre tantos otros.

Este año habrá un premio a la canción inédita que llevará por título “Canción Nueva”, rindiendo tributo al certamen “Canción Nueva” de los años 70. Lo otorgarán en forma conjunta el Instituto de Cultura de Corrientes y Sadaic.

—En cuanto a la puesta en escena del Cocomarola, ¿cuál será la apuesta diferente en el escenario Osvaldo Sosa Cordero?

—Habrá recursos tecnológicos que enriquecerán la puesta tanto para el público como para los millones de televidentes que la siguen por televisión o internet. Empezará puntualmente a las 21 y se extenderá hasta las 5 de la mañana. Será transmitida en forma completa para más de 1.000 señales televisivas de todo el país, tres cadenas paraguayas, una cadena brasileña. También habrá transmisión por la Televisión Pública, servicio de streaming oficial de la Fiesta y streaming de Canal 7.