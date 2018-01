Por Paulo Ferreyra

Especial para El Litoral

Esta joven formación ha editado dos discos, Florece y Acuarela. Para la presente edición de la Fiesta del Chamamé preparan canciones de sus dos discos y también temas inéditos. “La propuesta artística siempre es presentar una obra nueva o un tema rescate. Nosotros nos hemos inclinado por presentar en los últimos años temas propios porque creemos en la renovación del género”, explicaron.

En estos días de intenso calor, de luna rebosante y blanca, la charla con el trío se programó para la noche. Al amparo de un estrecho patio, rodeado de un muro y escasa vegetación, la charla se hace amable mientras bebemos algo fresco. Amoite, Py'amongeta, Pequeña caricia, Abuelo Jacinto, Desvelándome, Vino proletario, Siesta de enero, Buscando el amanecer, Salmo sin tiempo, Jagua Hü, Quién pudiera y Chamamé para un bohemio son algunas de las tantas melodías que ofrecen y endulzan el género.

Los músicos advierten que en la Fiesta hay un gran público y que gran parte va en búsqueda de cosas nuevas. Hay mucha gente que va a escuchar. “Nos ha pasado sorprendernos con el silencio del anfiteatro. Esos segundos, cuando termina el último acorde y llegan los aplausos, son intensos. Esto nos da la pauta de que la gente está escuchando. Estas cuestiones hacen a la energía que tiene la Fiesta, tocar en estos ámbitos es realmente diferente a muchas cosas. Todos nos influye y nos llega”, desliza Belén Arriola.

Mientras volvemos a cargar los vasos, los músicos cuentan que les gusta el ambiente y que participan de la Fiesta como espectadores. “Los días que podemos ir vamos, nos gusta el ambiente, la diversidad de gente, la diversidad de edades. La Fiesta es una experiencia linda, nos gusta estar ahí y culturalmente es un lindo fenómeno. Ver tanta gente detrás del chamamé y escuchar la vitalidad del género con los diferentes estilos es una experiencia muy saludable”, agrega Víctor Piñeiro.

—¿Podemos decir que la etapa de Acuarela ya está cerrada?

Cuando presentamos en diciembre el DVD, quisimos hacer justamente el cierre de esta etapa. Ahora queremos mirar para adelante. Si bien van a quedar temas del repertorio de Acuarela, queremos ir mostrando y haciendo otras cosas. La idea es comenzar a trabajar sobre un nuevo material, sobre un nuevo disco. Queremos encerrarnos a componer y deseamos trabajar el estudio del género en profundidad. Nuestra búsqueda siempre es seguir creando.

El objetivo central es grabar un disco este año. Estamos en una etapa compositiva y muy probablemente el disco que venga tenga otro enfoque, algo distinto a lo que venimos haciendo. La experiencia de Acuarela nos dejó varias enseñanzas y vamos a intentar materializar esa experiencia. Además dejaremos las puertas abiertas para lo que vaya surgiendo en el camino.

—¿Han encontrado la sonoridad del grupo? ¿Se sienten cómodos los tres?

Nos sentimos completos musicalmente hablando. Obviamente que podría pasar que busquemos en alguna ocasión algún cantante para algún tema o la intervención de un instrumento para la grabación de un disco. Sin embargo, estamos y nos sentimos maduros como grupo, tanto musicalmente como a nivel de confianza entre los tres.

—¿Cómo están preparando su propuesta para la Fiesta Nacional del Chamamé?

Como cada año vamos hacer temas nuestros. Vamos a estrenar una obra nueva que ya está muy madura, está cerrada y queremos tocarla en la Fiesta. Desde la organización nos piden un tema rescate del género o una obra inédita, nosotros nos inclinamos por la obra inédita. A diferencia de otras presentaciones, ahora no vamos a tener invitados, queremos mostrar la sonoridad del trío, el violín, la guitarra y el acordeón, nuestras voces, simplemente esa sonoridad. Tenemos poco tiempo, pero vamos a condensar con temas del disco Florece y Acuarela, más el estreno que todavía no fue grabado y que posiblemente vayamos a incluirlo en el disco nuevo.

Nos estamos preparando para una fiesta que demanda mucha energía, quizás estemos poco tiempo sobre el escenario, pero todo se vive con intensidad: la previa a la presentación, la presentación y lo que viene después. Estamos muy contentos de poder estar en la Fiesta.

—¿Siguen parados desde el chamamé para proyectarse musicalmente?

El chamamé es lo que nos identifica, quizá entre nosotros uno pueda ser más chamamecero que otro, pero el sonido del trío está ahí con el chamamé viviendo en pleno siglo XXI. Desde el 2013, desde que nos juntamos hasta el día de hoy trabajamos cada tema, cada composición y creamos juntos. No tuvimos urgencia por garantizar una identidad al grupo porque sabíamos que esto únicamente iba a llegar con trabajo y dedicación. La música, el chamamé está familiarizado con nuestro lenguaje, nosotros hablamos en el mismo idioma del litoral y así será nuestra música.

Acuarela es nuestro gran proyecto multicultural

—En el mes de diciembre el grupo presentó el DVD del proyecto Acuarela, una propuesta artística que incluyó música, poesía, arte visual y gráfica. El estreno lo hicieron en el Teatro Vera, después llegó la producción de un disco y giras por distintas provincias y el interior de Corrientes...

—Con esta producción hemos aprendido mucho y nos dio muchas satisfacciones. Cuando presentamos el DVD nos acordamos de cómo empezó todo, fueron cosas maravillosas, dice con una sonrisa silenciosa Belén Arriola.

En una guitarreada chamamecera en la casa de Susana Piñeyro el trío hace su primer contacto con Rodrigo Galarza. Después de aquella noche quedamos en juntarnos y así nació todo. El nos mostró algunas poemas y nosotros le contamos nuestras inquietudes para abordar sus poesías y llevarlas a la música, cuenta.

Carlos Lezcano y Pedro “Topo” Zubietta nos habían acercado a la poesía de Rodrigo. Al mismo tiempo, nos habían advertido de la complejidad para musicalizar esos escritos. En los primeros poemas ya estaban Amoité, Me quedo en vos, entre otros. La dificultad radicaba en que la poesía libre no tenía un ritmo métrico y no estaba ese refugio de la canción que suele ser el estribillo.

—El grupo se lanzó a la aventura de musicalizar estos poemas con el fin de encausar y aportar una renovación poética en el chamamé.

—Buscamos mantener la identidad de lo que somos, pero con nuestras herramientas, sin perder cuestiones características como las imágenes del litoral, los colores, los sabores. Hablamos mucho de salir de lo rural, si bien lo rural convive con el centro de la ciudad de Corrientes, aquí hacés unos pocos kilómetros y ya estás en el campo. A pesar del avance de las grandes ciudades capitales, lo rural sigue estando presente. Sin embargo, para nosotros también la cuestión era salirnos un poco de esa zona para abordar el lugar donde la música y el artista se mueven en la vida cotidiana.

—¿El trabajo compositivo sobre los poemas de Rodrigo les llevó un tiempo?

—Fueron días difíciles. Nosotros buscamos qué quería decir la poesía, buscamos el ritmo, el mensaje, sus climas. Fue un trabajo muy fino que se enmarcó después con la experiencia que nos contaba Rodrigo sobre el por qué había escrito determinados poemas, cuentan.

—El resultado los fue seduciendo. No tocaron y respetaron profundamente la poesía. Los temas del disco Acuarela que son bajo la poética de Rodrigo Galarza no tienen estribillo...

—Normalmente, se busca en una canción que tenga una estrofa y después un estribillo que resulta una gran condensación o refuerza la idea poética. Esto es algo que está muy estandarizado, es muy difícil ir contra eso, tanto para el músico como para el oyente, quien busca el estribillo de una canción. Habitualmente uno busca el estribillo o lo espera. Ninguna de las canciones con poesía de Rodrigo tiene estribillo y eso también es un gran logro artístico.

—Entre estos temas se puede escuchar hoy a través de repositorios como YouTube o Spotify el tema “Vino proletario”.

—Quizá sea el tema más contemporáneo del disco. En esta canción también participó Osvaldo Burgos, ejecutando el stick.

Con la poesía de Cacho González Vedoya la historia fue otra. Desde la génesis del grupo vienen cultivando una amistad con Cacho y esto le permitió compartir distintos escenarios como el recordado bar El Calderón, donde pasaron y brillaron en más de una oportunidad. La poesía de Cacho ya tiene música e incluyo reverbera con un estribillo de miel.

El disco juntó a estas dos miradas poéticas como Rodrigo Galarza y Cacho González Vedoya en un disco completo. En la poesía esta el litoral y el andar del hombre del litoral con una impronta contemporánea.

Acuarela es una obra artística integral con varios lenguajes. Fue una construcción colectiva, si bien nosotros propusimos el producto final es una construcción de toda la gente que participó. Ramiro Núñez también aportó desde el diseño gráfico del disco, fue una cosa muy linda y enriquecedora que nos sirvió muchísimo para crecer. Estamos orgullosos de esta obra, por el camino que recorrimos y por el esfuerzo que hicimos, confiesan.

En una pausa advierten y reconocen que no todos los discos tendrán una producción semejante a Acuarela.

Cuando sacamos el primer disco teníamos la urgencia de plasmar nuestra sonoridad. Había más urgencias y también ansiedad. Ahora hemos cambiado, pero también por un efecto de devolución del público. Los límites políticos tienen poco que ver con la cultura y este proyecto de Acuarela tuvo su aceptación en países como Paraguay y Uruguay.

Por momentos, mientras dialogamos, se cuela una música bailantera, el patio deja ver las estrellas, la luna. Hace rato que dejamos de beber algo fresco, corre una brisa y el calor por momentos se apaga, sólo por momentos. Belén y Víctor se buscan, se dan pie para explicar o brindar un detalle, se miran con el cuerpo.

—Dos detalles más caben resaltar, este disco selló el camino y consolidó las voces del grupo.

—Nosotros somos sinceros y a menudo los tres hemos dicho ya en otra oportunidad que no somos cantantes. Cantamos porque nos gusta así como tocar canciones dentro de nuestro repertorio. Nosotros tenemos temas instrumentales, pero también nos gusta mucho la poesía y por ello disfrutamos mucho cantar algunos temas. También es una cuestión de practicidad, nos movemos los tres y afrontamos el desafío de cantar. Lo hacemos con mucho trabajo. Acuarela tuvo su parte vocal importante, la parte poética es casi central y ahí está el canto poniendo un marco a cada palabra. Nosotros escribimos los temas para cantarlos nosotros, los temas lo hicimos así.

Nos dividimos para cantar, pero esa división tiene relación con el registro vocal de cada uno y también con la libertad que cada uno afronta a la hora de cantar. Las canciones también tienen que ver con el carácter de quién la interpreta. Amoite, por ejemplo, es el tema más chamamecero que hicimos con la obra de Rodrigo y lo canta Tato porque tiene ese registro y esa raíz chamamecera, explica finalmente Víctor Piñeiro.