“La semana próxima vamos a presentar -según el caso- pedidos de revocatoria y de reconsideración de los más de 300 pases a planta que fueron dejados sin efecto por la actual gestión. Considerando que a muchos de ellos no les renovaron el contrato y por consecuencia se quedaron sin trabajo”, adelantó el secretario general de la delegación Goya de ATE, Mario Benítez. Así, según expresó a El Litoral, agotarán las instancias administrativas antes de presentarse como gremio en la causa judicial, considerando en este punto que el pasado 29 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Goya dio lugar a la medida cautelar presentada por el actual intendente Ignacio Osella, quien antes de asumir su cargo hizo una presentación objetando la ordenanza a través de la cual se redujo de cinco a dos años la antigüedad necesaria para ser incorporado como personal permanente de la Municipalidad.

“De acuerdo a lo que sabemos, porque no tuvimos acceso al expediente, el fallo deja sin efecto una ordenanza que fue aprobada por la mayoría de los concejales. Consideramos que no es correcto que la Justicia invalide la decisión que fue avalada por un órgano integrado por personas que fueron electas por el voto de la gente”, expresó Benítez. “Considerando que recién cuando se reanude en febrero la actividad judicial, nos podremos presentar en la causa como terceros afectados”, explicó.

Por eso, “en lo inmediato lo que haremos es agotar las instancias administrativas con las pedidos de revocatoria y reconsideración”, reiteró. Pero además “en los próximos días definiremos diferentes acciones gremiales que se irán aplicando en forma progresiva. El objetivo es que nos escuchen y que el Ejecutivo acepte abrir el diálogo que le pedimos”. En este punto aclaró que “ahora no está previsto realizar paro ni retención de servicios porque no queremos afectar la prestación de servicios a la comunidad”.

Seguidamente, el dirigente gremial ratificó: “No queremos generar conflictos, sino tan sólo defender el puesto de trabajo de muchas personas que ahora están desempleadas. Y todos saben que es muy difícil conseguir uno en el ámbito privado ya que la oferta es casi nula en lo que se refiere a mano de obra”.