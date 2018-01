En la localidad de Sauce, la comunidad católica se ve consternada por dos hechos de vandalismo e inseguridad ocurridos en las últimas horas en las capillas “Cruz de los Milagros” y “Nuestra Señora de Lourdes”.

El primero de los hechos sucedió en el templo ubicado en el barrio Entre Ríos, donde lo más indignante fue que los sujetos defecaron dentro del predio.

Una vecina contó detalles del episodio, que causó gran indignación en esa comunidad religiosa. Señaló al portal Sauce Noticias que se “robaron luces de la ornamentación del árbol de navidad que se armó para las festividades, además nos encontramos con que han cortado los cables que llevan luz al Santísimo que se encuentra dentro de la capilla”.

Sin embargo, sostuvo que no “fue suficiente con el daño que ocasionaron y también hicieron sus necesidades, es decir, que hallamos materia fecal en tres lugares dentro del salón oratorio de la comunidad Cruz de los Milagros”.

Admitió que “estos hechos nos indignan y nos llaman poderosamente la atención, que personas ingresen a este tipo de lugares sagrados, tan significativos para los fieles religiosos de esta comunidad para realizar estos daños”.

Sin embargo, otra capilla ubicada en el barrio Norte de Sauce “Nuestra Señora de Lourdes”, también fue blanco del accionar delictivo en las últimas horas y lo más indignante para los feligreses es que no haya aprehendidos.

Vecinos del lugar se encuentran alertados ante frecuentes actos de vandalismo que sufre su capilla.

En esta ocasión “se encontraron con la destrucción de farolas, cables cortados y rotura de la llave interruptora del pilar de luz, entre otros hechos”.

Plantean que esto se debe al acceso de personas al predio, en horarios de la siesta o de la noche, lo cual ocurre en ausencia de la feligresía así como de alguna eventual custodia policial.

Señalaron además los vecinos que otra desagradable sorpresa se llevó el grupo de catequesis que se encontró con carteles dentro del salón oratorio, con propaganda que no pertenece a las actividades del orden religioso, ni promovidos por dicha comunidad.

Según expresaron integrantes activos de la capilla Nuestra Señora de Lourdes, llama la atención que se coloque este tipo de propaganda sin la debida autorización de quienes coordinan la vida pastoral de esta comunidad.

En virtud de estos acontecimientos, consideran de suma necesidad un accionar más activo de la Policía local, con recorridas de patrulleros y un mayor control en estos lugares. Aseguran además que los robos, destrucciones y hechos de vandalismos se vienen dando desde hace algún tiempo y hasta el momento son casos impunes porque no existen aprehendidos.