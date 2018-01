El Gobierno nacional oficializó el viernes pasado una nueva extensión para el programa “Precios Cuidados”, cuya vigencia finalizaba ayer. El beneficio de obtener una cierta gama de productos con descuentos regirá ahora hasta mayo, y si bien se quitaron 90 bienes, se sumaron otros 50 que ingresan “a precio de mercado”. Según detallaron también, los importes vendrán con un incremento promedio de 1,8% entre los productos que siguen, aunque todavía no se comunicó un listado oficial.

Esta continuidad con un aumento de precios y una disminución de la cantidad de productos incluidos, se condice con el “ánimo” que tienen los empresarios en torno a la medida, el cual se fue limando conforme pasaron los años, desde sus inicios en 2014. Es que en los últimos tiempos el poder adquisitivo de los consumidores no alcanzó los niveles deseados y esto se tradujo en un descenso de la actividad minorista que fue reflejado en diferentes informes nacionales.

En la ciudad de Corrientes la situación se notó en las góndolas, ya que a mediados de 2016 la Defensoría de los Vecinos, organismo que se encargó de controlar el correcto funcionamiento del programa, recibió denuncias por falta de productos. A estas quejas se sumó luego la ausencia de la señalética que debe tener obligatoriamente el comercio adherido para que el consumidor sepa cuáles son los bienes alcanzados por la propuesta.

El problema mayor surgió porque, pese a estos controles, la Defensoría no tenía el poder de sancionar a los negocios que incumplían. Esta entidad sólo elevaba los reclamos a la Defensoría del Consumidor, pero nunca se tomaban cartas en el asunto.

De esa forma, la falta de controles, el constante incumplimiento y el contexto económico generaron cierta “apatía” de los consumidores hacia el programa. Esto a su vez generó que los comerciantes tampoco se preocupen por los Precios Cuidados y fueron así cada vez más los que dejaron de promocionarlos en sus estanterías. De hecho, en diálogo con El Litoral, varios comentaron que una herramienta más favorable para ellos son los programas que permiten el pago en cuotas, como el Ahora 6 y el Ahora 12.

“Se podría decir que son programas que se han extinguido en Corrientes, porque en un principio hubo muchas quejas por su incumplimiento y ahora hay una apatía de parte de la gente al ver que sigue todo igual, con falta de señalética y de productos”, había manifestado el año pasado a este medio el entonces defensor de los Vecinos, Javier Rodríguez.

En esa sintonía, Pedro Bussetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores, señaló a Página 12 que “el programa perdió relevancia por la menor predisposición de parte de los actores involucrados. Los productos están en lugares desfavorecidos y no hay listados generales al ingreso del comercio. Tiene escasa promoción por parte de la Secretaría de Comercio. Algo parecido pasa con Precios Claros, que es un buen programa pero la gente ni siquiera sabe que existe”.